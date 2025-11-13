logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnici "Starbaksa" štrajkuju: "Spremni smo na najveću i najdužu obustavu rada"

Radnici "Starbaksa" štrajkuju: "Spremni smo na najveću i najdužu obustavu rada"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Zaposleni u američkoj kompaniji "Starbaks", jednom od najvećih svjetskih lanaca kafića, započeli su štrajk, zahtijevajući bolje i pravednije uslove rada.

radnici starbaksa stupili u štrajk Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Spremni smo da ovo postane najveći i najduži štrajk zbog nepravedne radne prakse kompanije", saopštio je sindikat radnika "Starbaks vorkers junajted" na platformi "Iks".

Sindikat je pozvao kupce da se uzdrže od kupovine u "Starbaksu" tokom štrajka.

Radnici su započeli štrajk nakon šest mjeseci sporova sa kompanijom oko novog sporazuma koji bi uključivao veće plate i odgovorio na njihove zahtjeve za boljim zapošljavanjem.

Sindikat je optužio kompaniju da je nezakonito sprovela nove politike bez pregovora sa njim.

"`Starbaks` je počinio više kršenja zakona o radu nego bilo koji poslodavac u modernoj istoriji. `Starbaks` mora u potpunosti da riješi pravna pitanja koja utiču na radnike", dodaje se u saopštenju.

Udruženje radnika "Starbaksa" predstavlja 11.000 članova koji rade u preko 550 kafića i prodavnica.

"Starbaks" je američka kompanija kojoj je primarna djelatnost prodaja napitaka od kafe i u svom vlasništvu ima lanac kafića.

Kompanija je osnovana u Sijetlu 1971. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD starbaks štrajk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ