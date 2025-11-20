Pedeset godina nakon Franka: Kako je jedan režim preoblikovao Španiju i Evropu?

Na današnji dan, 20. novembra, navršava se pet decenija od smrti Franciska Franka.

Izvor: Shutterstock / JJFar

Uske ulice Madrida, nekada svedoci paradnih koraka pripadnika Falange, danas ispunjene glasom turista, studenata i uličnih prodavaca. Teško je i zamisliti da je prije pola vijeka, Španija bila pod jednim od najdugotrajnijih autoritarnih režima u modernoj istoriji Evrope.

Ipak, sjenka Franciska Franka, generala koji je Španijom vladao od 1939. godine do svoje smrti - tačnije 20. novembra 1975. godine i dalje se "proteže" kroz sjećanja i političke rasprave.

Lekcije iz istorije?

Izvori iz perioda nakon Frankove smrti pokazuju da je više od 30.000 ljudi bilo sahranjeno u Dolini palih (Valle de los Caídos), monumentalnom memorijalu isklesanom u stenama Sijere di Gvadarme, na 50 km od Madrida.

Dolina palih je za vrijeme Frankove diktature služila kao monumentalni mauzolej namijenjen "pobjednicima" u Španskom građanskom ratu, i kao simbol režima. Franko ga je koristio kao propagandni projekat koji je trebao da predstavlja simbol pomirenja, iako su ga gradili brojni politički zatvorenici prinudnim radom. U praksi je postao mjesto koje je veličalo njegovu vlast i pobjedu nad republikancima.

Prvi ozbiljan institucionalni napor da se nasljeđe frankizma preispita i da se memorijal reinterpretira, započet je tek početkom 21. vijeka. Sa Zakonom o istorijskom pamćenju iz 2007. godine (Ley de Memoria Histórica), Španija je tada prvi put zvanično priznala žrtve građanskog rata i diktature, otvorila pitanja ekshumacija masovnih grobnica i uvela obavezu uklanjanja frankističkih simbola iz javnog prostora.

Zakon je postavio temelje za transformaciju samog memorijala, naglašavajući da on ne može služiti kao mesto veličanja diktature, već kao prostor sjećanja na sve stradale.

Dalje, Zakonom o demokratskom pamćenju (Ley de Memoria Democrática), koji je definisao memorijal kao civilni prostor posvećen žrtvama i institucionalno zabranio apologiju frankizma, čitav proces je dodatno produbljen.

Ovaj zakon omogućio je i ekshumaciju posmrtnih ostataka Franciska Franka iz memorijala 2019. godine, kao i nastavak ekshumacija identifikovanih žrtava. Time je Dolina palih počela da se pretvara iz kontroverznog mjesta režimske simbolike u kompleks namenjen sjećanju, dijalogu i preispitivanju istorije 20. vijeka.

Danas ovaj prostor nije samo arhitektonski poduhvat, već i fizički podsjetnik jedne epohe i ideologije u kojoj se nacionalni identitet gradio kroz religiju, vojsku i centralizovanu moć.

Širi kontekst

Dok su se Italija i Njemačka nakon Drugog svjetskog rata okretale ka integraciji i demokratskom putu, Španija je ostala izolovana - pod cenzurom i represijom.

Ipak, politikolozi smatraju da je upravo ovo stanje koje je trajalo do 1975. godine, stvorilo paradoks: španska tranzicija je postala jedan od najbržih i organizovanijih prelaza iz autoritarizma u demokratske vode. U godinama koje slijede - od Portugala do postkomunističkih zemalja Centralne i Istočne Evrope - mnoga društva će slijediti ovaj model.

Današnji evropski identitet, zasnovan na pluralizmu i zaštiti ljudskih prava, u velikoj mjeri je oblikovan iz lekcija 20. vijeka, a jedna od glavnih je svakako bila era Franciska Franka.

Način na koji se Španija nosi sa svojim autoritarnim nasljeđem ostaje važan podsjetnik da se demokratske vrijednosti ne podrazumijevaju same po sebi, već se iznova grade kroz suočavanje sa prošlošću.

Izvori: Ministerio de Politica Territorial y Memoria Democratica/RTVE/El Pais