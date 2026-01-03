logo
EU podržava narod Venecuele: Puna podrška evropskih institucija u demokratskoj tranziciji

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izrazila je podršku narodu Venecuele i poručila da mogu računati na punu podršku evropskih institucija.

Predsjednica Evropske komisije poručila je danas da EU stoji uz narod Venecuele i da podržava mirnu i demokratsku tranziciju.

"Stojimo uz narod Venecuele i podržavamo mirnu i demokratsku tranziciju. Bilo kakvo rješenje mora poštovati međunarodno pravo i Povelju UN-a", rekla je fon der Lajen na društvenoj mreži X.

Dodala je da EU pažljivo prati situaciju u Venecueli i poručila građanima EU u toj zemlji da mogu računati na punu podršku evropskih institucija.

Američka vojna intervencija u Venezueli

SAD su izvele napade na Venecuelu, a predsjednik Donald Tramp je objavio da su predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni i izbačeni iz zemlje, prenosi Index.

Američke snage izvele su operaciju velikih razmjera, a hapšenje Madura sprovela je elitna specijalna jedinica američke vojske Delta Force.

(Mondo.rs)

Mnk

Tesko onom naradu koga vi podrzavate!

