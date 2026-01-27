logo
Mađarska i Slovačka planiraju tužbu pred Sudom pravde EU zbog embarga na ruski gas

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Mađarska će podnijeti tužbu protiv zabrane uvoza ruskog gasa ako vlada premijera Viktora Orbana ostane na vlasti nakon parlamentarnih izbora u aprilu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Mađarska i Slovačka planiraju tužbu pred Sudom pravde EU zbog embarga na ruski gas Izvor: Shutterstock

Prema odluci članica EU, zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa stupiće na snagu 1. januara 2027. godine, dok će zabrana ruskog gasa iz cjevovoda stupiti na snagu 30. septembra 2027. godine.

Mađarska i Slovačka su najavile planove da podnesu tužbe pred Sudom pravde EU da bi poništile tu mjeru.

"Još postoji šansa: na odluku se mora uložiti tužba pred Sudom pravde EU, a pravni postupak mora biti završen da bi se ona poništila. Uradićemo to: pravna osnova je spremna, tako da, čim odluka bude zvanično objavljena, odmah ćemo pokrenuti sudski postupak, i ako ostanemo na vlasti, provešćemo ga do kraja", napisao je Sijarto na društvenim mrežama.

On je dodao da se to se neće dogoditi ako opoziciona stranka Tisa dođe na vlast u Mađarskoj, jer njeni predstavnici u Evropskom parlamentu nisu podržali prijedlog izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Evropske komisije Ursuli fon der Lajen.

Sijarto je naveo da je Tisa je navodno regrutovala "predstavnike velikih međunarodnih kompanija koji godinama lobiraju da spriječe Mađarsku da kupuje jeftine ruske energente" da učestvuju u predizbornoj kampanji.

Tagovi

gas Slovačka Mađarska

Još iz INFO

