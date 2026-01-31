Zavrnuli slavinu: Rusija zabranila izboz goriva

Ruska vlada je uvela novu privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do 31. jula 2026. godine.

Ruska vlada odlučila je da uvede privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do kraja jula, a ruski premijer Mihail Mišustin potpisao je uredbu o uvođenju ove mjere, saopštila je danas pres-služba ruske vlade.

"Vlada je uvela novu privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do 31. jula 2026. godine. Uredba je potpisana", navodi se u saopštenju i dodaje da je cilj ove odluke očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu goriva, prenosi TASS.

U saopštenju se ukazuje da zabrana na izvoz motornog benzina više neće važiti za direktne proizvođače naftnih derivata, što će pomoći u sprečavanju rizika od preopterećenja proizvodnih kapaciteta naftnih kompanija, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

