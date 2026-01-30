Snijeg okovao Japan: Poginulo najmanje 14 ljudi

Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 198 povrijeđeno širom Japana tokom obilnih snježnih padavina u prethodnih nekoliko dana, saopštila je Agencija za krizne situacije.

Izvor: PixHound/Shutterstock

Prefektura Nigata zabilježila je sedam smrtnih slučajeva, a prefektura Akita tri. Po jedan smrtni slučaj prijavljen je u prefekturama Hokaido, Aomori, Jamagata i Šimane, navodi se u saopštenju.

Mnogi smrtni slučajevi dogodili su se tokom akcija čišćenja snijega, uključujući padove sa krovova, iznenadne zdravstvene kolapse i incidente u kojima su pojedinci zatrpani snijegom.

Željeznički saobraćaj je poremećen obilnim snježnim padavinama od 25. januara, a pogođeno je oko 414.000 putnika, prenijela je Sinhua.

(Srna)