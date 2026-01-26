Više od pola metra snijega palo u Japanu: Apokaliptični prizori, hiljade ljudi zarobljeno na aerodromu (Foto)

U Japanu napadalo više od pola metra snijega za 24 sata.

Izvor: Profimedia/Kyodo/Newscom

U Japanu je za 24 sata napadalo više od pola metra snijega, oko 54 cm. Na aerodromu na ostrvu Hokaido je ostalo zarobljeno oko 7.000 ljudi.

Svi oni su morali da prenoće na aerodromu. Otkazano je više od 56 letova.

Pogledajte fotografije snijega u Japanu

U gradu Saporu je palo više od pola metra snijega, oko 54cm. Ovo je rekod za januar mjesec u Japanu.

❄️ JAPAN WEATHER: Heavy snowstorms in Hokkaido blanketed roads and disrupted transport, leaving passengers stranded overnight at a major airport after dozens of flights were grounded.

pic.twitter.com/2DByhSef3v — World Daily Feed (@WorldDailyFeed)January 26, 2026

Zasad nema informacija o povrijeđenima i stradalima. Prijavljen je nestanak osam osoba u nedjelju 25. januara u večernjim časovima, ali su pronađeni poslije samo nekoliko časova.