logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Više od pola metra snijega palo u Japanu: Apokaliptični prizori, hiljade ljudi zarobljeno na aerodromu (Foto)

Više od pola metra snijega palo u Japanu: Apokaliptični prizori, hiljade ljudi zarobljeno na aerodromu (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

U Japanu napadalo više od pola metra snijega za 24 sata.

snježna oluja u japanu Izvor: Profimedia/Kyodo/Newscom

U Japanu je za 24 sata napadalo više od pola metra snijega, oko 54 cm. Na aerodromu na ostrvu Hokaido je ostalo zarobljeno oko 7.000 ljudi.

Svi oni su morali da prenoće na aerodromu. Otkazano je više od 56 letova.

Pogledajte fotografije snijega u Japanu

U gradu Saporu je palo više od pola metra snijega, oko 54cm. Ovo je rekod za januar mjesec u Japanu. 

Zasad nema informacija o povrijeđenima i stradalima. Prijavljen je nestanak osam osoba u nedjelju 25. januara u večernjim časovima, ali su pronađeni poslije samo nekoliko časova. 

Pročitajte i ovo

Tagovi

Japan snijeg

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ