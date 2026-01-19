logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nuklearni reaktor ostaje ugašen: Greška na alarmu odgodila istorijski trenutak u Japanu

Nuklearni reaktor ostaje ugašen: Greška na alarmu odgodila istorijski trenutak u Japanu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Japanska kompanija "Tokio elektrik pauer kompani holdings" (TEPKO) odgodila je restart svog nuklearnog reaktora na sjeverozapadu Tokija, prvog od 2011. godine i katastrofe u Fukušimi, zbog kvara alarma kontrolnih šipki.

Japan: Odgođeno pokretanje najveće nuklearne elektrane zbog kvara Izvor: Profimedia

Nuklearni kompleks Kašivazaki-Kariva u prefekturi Nigata prvobitno je trebalo da bude ponovo pokrenut sutra, ali alarm koji je predviđen da se oglasi kada se dvije ili više kontrolnih šipki izvuku iz jezgra reaktora nije zazvonio tokom testa prije dva dana, saopšteno je danas na konferenciji za novinare ove kompanije.

TEPKO je naveo da će novi datum ponovnog pokretanja reaktora biti objavljen naknadno, prenosi portal "DŽepen tudej".

Uzrok kvara je bio pogrešno podešen alarm, koji je već ispravljen, a postrojenje je sinoć vraćeno u stanje prije odstupanja.

Operater će narednih dana izvršiti provjere svih 205 kontrolnih šipki šestog reaktora i ispitati reakciju fisije u gorivnim sklopovima.

Svi reaktori u ovom sedmojediničnom kompleksu su van pogona od marta 2012. godine, kada je šesti reaktor ušao u redovni pregled.

Dan ranije, više desetina građana protestovalo je ispred sjedišta TEPKO u Tokiju protiv planiranog ponovnog pokretanja centrale, najveće te vrste u svijetu, koja je ugašena nakon katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukušima 2011. godine izazvane zemljotresom i cunamijem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Japan nuklearna elektrana

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ