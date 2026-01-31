Oblačno sa kišom, na planinama slab snijeg

U BiH danas će biti oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom, a na planinama sa slabim snijegom.

Na jugu će tokom dana biti dužih sunčanih perioda i biće toplije u odnosu na ostale krajeve.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus pet, Čemerno, Han Pijesak i Kneževo minus jedan, Mrakovica, Mrkonjić Grad, Kalinovik i Ribnik nula, Sokolac, Gacko, Jajce i Livno jedan, Prijedor i Sanski Most dva, Banjaluka, Srbac i Gradačac tri, Bijeljina, Sarajevo i Tuzla četiri, Višegrad, Mostar pet i Trebinje šest stepeni Celzijusovih.

Na Čemernu je jutros izmjereno osam centimetara snijega, a u Han Pijesku četiri.

Stanje na putevima

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske upozoravaju vozače na učestale odrone, posebno na dionicama Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

Iz AMS napominju da vozači treba da budu spremni na promjenljive uslove na putu jer su meteorolozi za danas najavili kišu u pojedinim predjelima, a na planinama snijeg.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas, a preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Iz AMS upozoravaju na česte izlaske divljih konja na kolovoz na putu Sarajevo-Rogatica, u mjestima Han Stjenice i Vran D.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva izmijenjen je režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta, kao i u mjestu LJubogošta na magistarlnom putu Podromanija-LJubogošta.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaa na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U Federaciji BiH je u toku izgradnja bukobrana na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su jutros krakotrajna.

Završen je protest prevoznika i normalizovan saobraćaj za teretna vozila na graničnim prelazima prema državama članicama EU.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

