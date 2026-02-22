logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3.000 potrošača bez struje u Sloveniji već treći dan

3.000 potrošača bez struje u Sloveniji već treći dan

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Oko 3.000 stanovnika sjeveroistočne Slovenije i dalje je bez struje treći dan zaredom.

Srn2024-12-24_1542845_0.jpg Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Oko 3.000 potrošača na sjeveroistoku Slovenije već treći dan je bez struje zbog snježne oluje i lavine koje su izazvale veliku štetu na distributivnoj mreži, saopšteno je iz kompanije "Elektro Maribora".

Bez struje je prethodno bilo oko 70.000 kupaca, a sada se taj broj smanjio na 2.900, uglavnom na području Kozjaka, Slovenskih gorica i Haloza, prenose slovenački mediji.

Iz "Elektro Maribora" navode da već treći dan traje sanacija mreže nakon vanrednih snježnih padavina. Mrežu popravljaju i radnici drugih elektrodistributivnih kompanija, pripadnici Civilne zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija struja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ