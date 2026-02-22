3.000 potrošača bez struje u Sloveniji već treći dan

Oko 3.000 stanovnika sjeveroistočne Slovenije i dalje je bez struje treći dan zaredom.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Oko 3.000 potrošača na sjeveroistoku Slovenije već treći dan je bez struje zbog snježne oluje i lavine koje su izazvale veliku štetu na distributivnoj mreži, saopšteno je iz kompanije "Elektro Maribora".

Bez struje je prethodno bilo oko 70.000 kupaca, a sada se taj broj smanjio na 2.900, uglavnom na području Kozjaka, Slovenskih gorica i Haloza, prenose slovenački mediji.

Iz "Elektro Maribora" navode da već treći dan traje sanacija mreže nakon vanrednih snježnih padavina. Mrežu popravljaju i radnici drugih elektrodistributivnih kompanija, pripadnici Civilne zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih društava.