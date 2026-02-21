logo
Snježne padavine paralizovale sjeveroistok Slovenije, 32.000 potrošača bez struje

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Na sjeveroistoku Slovenije nastavlja se sa otklanjanjem problema izazvanih snijegom, posebno na elektroenergetskoj mreži jer je bez struje više od 32.000 potrošača, a na nekim mjestima neće je biti još nekoliko dana.

Snijeg stvara haos u elektro-mreži i saobraćaju na sjeveroistoku Slovenije Izvor: x/@promet_si

Tehničke ekipe iz cijele Slovenije pomoći će u otklanjanju kvarova na elektromreži u Mariboru, Ptuju, Prekomurju, a vatrogasci u uklanjanju palog drveća.

Usljed snježnog nevremena juče je bez struje ostalo 70.000 potrošača.

"Obilne snježne padavine oborile su i dalekovode od 110 kilovolti. `Elektro-Slovenija` je takođe imala problema sa mrežom od 400 kilovolti, što je izazvalo poremećaje u mreži", rekla je direktor uprave "Elektro" Maribor Tatjana Vogrinec Burgar.

Šef mariborske filijale Slovenačke uprave za civilnu zaštitu i spasavanje Ivana Grilanc rekla je da su imali 288 intervencija, najviše na područjima Pohorja, Kozjaka, Haloza i Slovenskih gorica.

U Pomurju su putevi juče bili zatvoreni na nekim mjestima, uključujući dionicu Cankova–Kuzma, prelaz Sotina i dionicu Petrovci–Kuzma, jer je drveće stalno padalo na kolovoz.

Obilne snježne padavine koje su juče zahvatile Štajersku, Pomurje i Korošku izazvale su probleme i u saobraćaju, a aktivirana je 531 vatrogasna jedinica radi uklanjanja oborenih stabala sa puteva, izvlačenja vozila i pružanja druge pomoći.

Slovenija snijeg struja

