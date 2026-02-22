Orban uvjerava: "Obezbijedićemo snabdijevanje gorivom"

Mađarski premijer Viktor Orbán najavio je da će država osigurati snabdijevanje gorivom i predstavio tri kontramjere prema Ukrajini nakon zatvaranja cjevovoda „Družba“ za transport ruske nafte.

"Kontramjere: nema isporuka dizela iz Mađarske u Ukrajinu, odbijanje bilo kakvog vojnog kredita Ukrajini i nema podrške za sankcije (Rusiji). Dvadeseti paket sankcija (EU) biće odbijen", objavio je Orban na "Iksu".

On je rekao da Budimpešta neće sjediti skrštenih ruku povodom zatvaranja "Družbe" i da kontramjere ostaju na snazi dok se ne nastave isporuke nafte.