logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Orban uvjerava: "Obezbijedićemo snabdijevanje gorivom"

Orban uvjerava: "Obezbijedićemo snabdijevanje gorivom"

Autor Haris Krhalić
0

Mađarski premijer Viktor Orbán najavio je da će država osigurati snabdijevanje gorivom i predstavio tri kontramjere prema Ukrajini nakon zatvaranja cjevovoda „Družba“ za transport ruske nafte.

Viktor Orban o snabdijevanju gorivom Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da će država obezbijediti snabdijevanje gorivom i naveo tri kontramjere protiv Ukrajine povodom zatvaranja cjevovoda "Družba" za transport ruske nafte.

"Kontramjere: nema isporuka dizela iz Mađarske u Ukrajinu, odbijanje bilo kakvog vojnog kredita Ukrajini i nema podrške za sankcije (Rusiji). Dvadeseti paket sankcija (EU) biće odbijen", objavio je Orban na "Iksu".

On je rekao da Budimpešta neće sjediti skrštenih ruku povodom zatvaranja "Družbe" i da kontramjere ostaju na snazi dok se ne nastave isporuke nafte.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ