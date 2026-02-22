Vještačenje utvrdilo brojne propuste: Tijana (19) poginula tokom parasejlinga, otkriveni detalji kobnog dana

Istraga o smrti Tijane R. (19) tokom parasejlinga u Budvi otkriva brojne propuste skipera i agencije, ali krivična odgovornost izostaje.

Tijana R. (19) poginula je tokom parasejlinga u Budvi prošle godine, a iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka proizilazi da su agencija, kao i sami skiperi napravili niz propusta koji su utvrđeni vještačenjem. Međutim, iako turski državljanin, koji je upravljao brodom nije imao dozvolu, tužilaštvo je ipak smatralo svi ti propusti nisu dovoljni za krivičnu odgovornost.

Mirko Bogićević, advokat njene porodice tvrdi da tužilaštvo u Crnoj Gori mjesecima vrši opstrukciju ovog slučaja i ističe da se izuzetno plaši da i pored snimka na kojem se čuje da stradala tinejdžerka moli za pomoć, kao i pored niza utvrđenih propusta, za njenu smrt niko neće odgovarati.

"Na snimku leta parasejlingom, na kojem je bila Tijana R. vidi se da ona, nakon što je prošla Stari grad u Budvi počinje da maše i viče, dok u jednom trenutku pokušava da se podigne iz sjedišta, nakon čega počinje da otkopčava prsluk i isti skida. Stradala djevojka je nakon toga uhvatila pojas sa kopčom, koji se nalazio ispod prsluka, oko njenog pojasa, i isti razvukla dok se pojas nije odvojio od kopče. Nakon toga, počela je da se podiže iz sjedišta i na kraju je pala iz padobrana", pisalo je u obrazloženju Osnovnog državnog tužilaštva u Crnoj Gori.

Propusti tokom vožnje

Tužilaštvo je u svom obrazloženju razmotrilo nalaz i mišljenje sudskog vještaka koji dokazuje brojne propuste.

Iz Nalaza i mišljenja vještaka pomorsko saobraćajne struke Dudić Grujice od 09.01.2026. godine proizilazi da je na osnovu svih prikupljenih i izvedenih dokaza u ovoj pomorskoj nezgodi vještak dao sljedeće mišljenje:

Vlasnici preduzeća su vodili posao bez adekvatno obučenih radnika

Vozač upravljao čamcem bez dozvole

Skiperi nisu obratili pažnju na Tijanu koju su vukli, vidjeli su da je nema tek kada su ribari pronašli tijelo

Vlasnik čamca nema dokaz o tehničkoj ispravnosti čamca i opreme. Ustanovljeno je da ne postoji "panik taster"

Kratka i nepotpuna obuka skipera u slučaju da se osoba tokom vožnje otkači sa padobrana

Kratka i nedovoljna obuka oštećene u slučaju opasnosti tokom leta čamac vozio Turčin bez dozvole

Vlasnici preduzeća, suprotno Zakonu o bezbjednosti plovidbe i važećim propisima su se bavili privrednom djelatnošću u sportsko rekreativnim djelatnostima - vuča guma i parasailing, jer nisu imali vozača čamca sa ovlašćenjem mornar - motorista

Skiperi nisu posvetili pažnju Tijani

Vozač čamca, turski državljanin K. M. i pomoćnik koji je srpski državljanin I. J. nisu posvetili dužnu pažnju i brigu za osobu na padobranu koju su vukli u padobranu, dodatno nisu imali nikakav kontakt sa osobom u padobranu, što se zaključuje iz izjave pomoćnika u čamcu I. J., a posada čamca je primijetila da Tijane nema u padobranu kada su vidjeli da lokalni ribari ukazuju pomoć stradaloj djevojci.

Vlasnik agencije ne poseduje potrebnu dokumentaciju

Vlasnik čamca nema odgovarajuću dokumentaciju o tehničkoj ispravnosti vučnih sajli i opreme za nuždu od priznate organizacije ili proizvođača (panic taster) kao sredstvo javljanja posadi na čamcu koja upravlja padobranom. Vlasnik čamca i tehnički inspektorat UPSIUL nisu priložili dokumentaciju o tehničkoj ispravnosti opreme za parasiling, čime bi čamac imao zakonitu dozvolu za vuču padobrana. Dokument o sposobnosti za plovidbu čamca ističe namjenu čamca za privredne svrhe vuča padobrana, a koja se odnosi samo radi ispunjavanja zahtijeva tehničkih pravila Organa uprave, koja se tiču trupa i opreme čamca.

Kratka i nedovoljna obuka

Nedovoljna je bila kratka obuka poginule na obali o javljanju u slučaju panike u padobranu, na način da se ruke ukrste, što ukazuje na to da posada čamca i da je unesrećena davala signal ukršenim rukama, posada čamca je ne bi primijetila jer se nije osvrtala u padobranu na djevojku. Posada čamca je saznala da Tijane nema na padobranu kada je posadi čamca bilo jasno da lokalni ribari pružaju pomoć stradaloj.

Nepotpuna oprema

Bliži uslovi vezano za opremu koje treba plovni objekt da ispunjava za davanje usluga vuče guma i padobrana nisu obrađeni propisom u pomorsko-pravnom sistemu Crne Gore. Na temelju svega iznesenog vještak je zaključio da:

1. Preduzetnici nisu ispunili tehničke uslove da bi plovidbena dozvola za čamac 858-BD bila namjenska za bavljenje sportsko-rekreativnom djelatnošću za vuču i parasailing, jer ne posjeduje nikakvo uvjerenje o tehničkoj ispravnosti, sadržaju i načinu korišćenja opreme za vuču i parasailing

2. Pomorska nezgoda se dogodila sa čamcem koji je uslovno bio namijenjen za vuču padobrana, za kojeg je vlasnik trebao imati uvjerenje od proizvođača opreme o tehničkoj ispravnosti opreme za vuču, shodno običajima i uporedno uspostavljenoj praksi

3. Članovi posade, od kojih vozač čamca K. M., nije imao propisano ovlašćenje za upravljanje čamcem, o čemu je vlasnik čamca morao voditi računa, kao i posada čamca, kao neposredni učesnici u pomorskoj nesreći jer nisu posvetili dužnu pažnju koja podrazumijeva praćenje i brigu za osobu u vazduhu koja je stradala, shodno običajima u pomorskoj plovidbi jer je čamac kojim su upravljali bio u pomorskoj plovidbi koji je vukao padobran sa stradalom.

4. Članovi posade su bili u saznanju da je stradala osoba pala u more s padobrana nakon okupljanja i dojave okolnih ribara. Iz svega navedenog, u postupanju vlasnika i posade čamca 858-BD, sudski vještak je izveo zaključak o uzroku pomorske nesreće da je vlasnik M. K. sa posadom se nezakonito bavio privrednom djelatnošću, time da je postupcima posade nesigurno davao uslugu parasailinga, koje je za posljedicu imalo gubitak ljudskog života na moru.



Tužilaštvo je tokom istrage uzelo u obzir snimak predmetnog ljeta parasajlingom, nalaz i mišljenje vještaka pomorsko-saobraćajne struke Dudić Grujice kao i sadržaj Izveštaja Forenzičkog centra o trasološkom vještačenju.

