Scenario u Moskvi kakav nije viđen šest decenija: Snijeg oborio rekord iz 1966. godine

Scenario u Moskvi kakav nije viđen šest decenija: Snijeg oborio rekord iz 1966. godine

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U Moskvi se dešava snježni scenario kakav nije viđen šest decenija – visina snježnog pokrivača dostigla je 70 centimetara, gotovo dvostruko više od uobičajene februarske norme, čime je oboren rekord star još od 1966. godine, saopštili su meteorolozi.

Moskva snijeg oboren rekord iz 1966. godine Izvor: Kristina Solovyova / Sputnik / Profimedia

Snježni nanosi u Moskvi danas su skoro dvostruko veći od normalnog nivoa, dostigavši visinu od 70 centimetara, čime je oboren rekord iz 1966. godine.

"Kao rezultat snježnih padavina u proteklih 24 sata, snježni nanosi nastavljaju da se povećavaju. Na referentnoj meteorološkoj stanici VDNH u Moskvi, visina snijega je 1,8 puta veća od klimatske norme i trenutno iznosi 70 centimetara, dok je norma za 21. februar 38 centimetara“, rekao je za RIA Novosti Jevgenij Tiškovec, vodeći stručnjak u meteorološkom centru Fobos.

Meteorolozi su napomenuli da je ovim oboren rekord iz 1966. godine, kada je dubina snijega na današnji dan bila 64 centimetra.

„U centru Moskve, u Balčugu, visina snijega trenutno je 78 centimetara, a u Tušinu 73 centimetra. U Moskovskoj oblasti, najveći snježni nanosi su u Kolomni – 81 centimetar, Kaširi – 83 centimetra i Čerusti – 84 centimetra“, rekao je Tiškovec.

