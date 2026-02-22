Scenario u Moskvi kakav nije viđen šest decenija: Snijeg oborio rekord iz 1966. godine

U Moskvi se dešava snježni scenario kakav nije viđen šest decenija – visina snježnog pokrivača dostigla je 70 centimetara, gotovo dvostruko više od uobičajene februarske norme, čime je oboren rekord star još od 1966. godine, saopštili su meteorolozi.

Izvor: Kristina Solovyova / Sputnik / Profimedia

Snježni nanosi u Moskvi danas su skoro dvostruko veći od normalnog nivoa, dostigavši visinu od 70 centimetara, čime je oboren rekord iz 1966. godine.

"Kao rezultat snježnih padavina u proteklih 24 sata, snježni nanosi nastavljaju da se povećavaju. Na referentnoj meteorološkoj stanici VDNH u Moskvi, visina snijega je 1,8 puta veća od klimatske norme i trenutno iznosi 70 centimetara, dok je norma za 21. februar 38 centimetara“, rekao je za RIA Novosti Jevgenij Tiškovec, vodeći stručnjak u meteorološkom centru Fobos.

Meteorolozi su napomenuli da je ovim oboren rekord iz 1966. godine, kada je dubina snijega na današnji dan bila 64 centimetra.

„U centru Moskve, u Balčugu, visina snijega trenutno je 78 centimetara, a u Tušinu 73 centimetra. U Moskovskoj oblasti, najveći snježni nanosi su u Kolomni – 81 centimetar, Kaširi – 83 centimetra i Čerusti – 84 centimetra“, rekao je Tiškovec.