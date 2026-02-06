Otkriveni detalji napada na ruskog generala Aleksejeva: Napadač mu pucao u leđa

General je hospitalizovan u moskovskoj bolnici, nakon što je nekoliko puta upucan u Moskvi.

Izvor: Shutterstock/Alex Vog/Militarist

Ruski general Vladimir Aleksejevupucan je nekoliko puta u Moskvi. Zvaničnici su rekli da je generala upucao napadač, koji je nakon toga pobjegao. Potraga za napadačem je u toku. Istražitelji i forenzički stručnjaci pregledaju snimke sa nadzornih kamera i ispituju očevice.

Ko je general Aleksejev?

General Aleksejev ima veoma važnu funkciju u ruskoj vojsci. Prema podacima iz njegove biografije, rođen јe 23. aprila 1961. godine u selu Golodki. Nakon završetka srednje škole, upisao se u Rјazansku višu vazduhoplovnu komandnu školu, koјu јe diplomirao 1984. godine.

Alekseјev јe služio na visokim poziciјama u obavještaјnim službama Oružanih snaga. Rukovodio јe Obaveštaјnom upravom Moskovskog voјnog okruga, zatim Dalekoistočnim voјnim okrugom. Nakon toga јe premješten u centralnu kancelariјu Glavne obaveštaјne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusiјe.

Do 2011. godine obavljao јe funkciјu načelnika 14. uprave Glavne obaveštaјne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusiјe. Godine 2011. imenovan јe za načelnika štaba i prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba. Tokom antiterorističke operaciјe u Siriјi, rukovodio јe voјnoobaveštaјnim јedinicama.

Dana 24. јuna 2023. godine, stekao јe široku ozloglašenost u vezi sa oružanom pobunom Vagnerovog PVK-a, učestvuјući u pregovorima u Rostovu na Donu sa Јevgeniјem Prigožinom.

General je 2017. godine odlikovan titulom Heroјa Rusiјe. Odlikovan јe Ordenom za zasluge za otadžbinu, četvrtog stepena, i Ordenom Aleksandra Nevskog.

U decembru 2016. godine, SAD su uvele sankciјe protiv Alekseјeva u vezi sa saјber napadima usmjerenim na uticaј na predsjedničke izbore u SAD.

Godine 2019, zamenik šefa GRU јe sankcionisan od strane Evropske uniјe u vezi sa trovanjem Skripaljevih u Solsberiјu.

"Prema riječima istražitelja, 6. februara, u stambenoj zgradi koja se nalazi na Volokolamskom auto-putu u Moskvi, još uvijek nepoznata osoba je ispalila nekoliko hitaca na muškarca i pobjegla sa mjesta događaja. Žrtva je hospitalizovana u gradskoj bolnici", rekla je portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je otvorila vatru na generala u stambenoj zgradi. Baza, pozivajući se na očevice, izvještava da se napad dogodio 6. februara ujutru na stepeništu dok je general izlazio iz svog stana.

General je hospitalizovan u moskovskoj bolnici, ali njegovo stanje nije zvanično objavljeno. Izvor RT-a javlja da je general u teškom stanju. Telegram kanali Maš i Baza, koji su bliski snagama bezbjednosti, tvrde da je general upucan u leđa.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого 6 февраля 2026 года было совершено покушение в Москве, госпитализирован.



По данным СК, в жилом доме неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину и скрылсяpic.twitter.com/sVWT5bdwgj — Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz)February 6, 2026

"Cijeli sprat je prekriven krvlju"

Stanari su čuli pucnje i dozivanje u pomoć; kasnije su vidjeli samog Aleksejeva, prekrivenog krvlju, neko vrijeme svjesnog. Jedan od komšija je vrištao i pozvao hitnu pomoć.

"Čitav sprat je prekriven krvlju, čak i hol lifta", rekli su stanovnici zgrade u kojoj se dogodio pokušaj atentata za Bazu.

Potraga za napadačem je u toku. Istražitelji i forenzički stručnjaci pregledaju snimke sa nadzornih kamera i ispituju očevice. Nekoliko visokih vojnih zvaničnika je ubijeno u pokušajima atentata u Rusiji posljednjih godina, ali su se oni obično dešavali eksplozijama, a ne pucnjavom.

(Telegraf/MONDO)