Slatka bitka na sudu: Ko zaista posjeduje tajnu najpoznatije austrijske poslastice?

Sukob oko porekla čuvenih Mocart kuglica u Austriji ne jenjava ni poslije sudske presude. Pokrajinski sud u Salcburgu zabranio je jednoj poslastičarnici da se reklamira kao čuvar originalnog recepta.

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Sukob oko porijekla poznate poslastice Mocart kuglice nastavlja se nakon što je Pokrajinski sud u Salcburgu zabranio jednoj poslastičarnici svojatanja originalnog recepta, javljaju austrijski mediji.

Pokrajinski sud u Salcburgu je početkom prošle sedmice prihvatio tužbu poslastičarnice First protiv konkurenta Holcermajra, koji se reklamira kao nasljednik originalnog recepta za Mocart kuglice, objavili su austrijski mediji.

Poslastičarnica Holcermajr poziva se na članak istoričara Gerharda Amerera iz ljeta prošle godine, u kojem se tvrdi da je originalni recept za čuveni desert kreirao 1880. godine poslastičar R. Bauman, predak sadašnjeg vlasnika poslastičarnice Holcermajr.

Istovremeno, poslastičarnica First takođe tvrdi da polaže pravo na originalni recept za Mocart kugle koje je, kako tvrde, izumio osnivač kompanije Paul First, 1890. godine.

Sud je sada presudio da, pošto ne postoji originalni recept, Holcermajer ne sme da pominje "recept" u svojoj reklami. Reklamni slogan je od tada promijenjen u "prema tradiciji iz 1880. godine". Problem za Holcermajr: njihove "kugle" se ne proizvode u Salcburgu već u fabrici "Lindt&Sprüngli" u Glognicu u Donjoj Austriji.

"Nisam svađalica. Ali sve dok se ručni rad zanatlija stavlja na isti nivo kao i industrijski proizvod i dok se šire laži, nećemo sjediti skrštenih ruku", kaže Martin First, vlasnik poslastičarnice First, koja ručno pravi kuglice.

Holcermajer sada u javnost izlazi sa novom teorijom: Mocart kugle je prva napravila Luiza Karut, koja je bila zaposlena kod poslastičara Baumana.

Sada svi čekaju objavljivanje novog istraživanja istoričara Amerera o porijeklu čuvenog deserta, koje bi trebalo da bude predstavljeno javnosti u aprilu. Ostaje pitanje da li će ovo istraživanje okončati rat poslastičara u Salcburgu.