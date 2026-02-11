logo
"Radio stanica sudnjeg dana" emitovala 23 misteriozne poruke: Oživjele teorije zavjere (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Ruska radio stanica UVB 76 emitovala novi signal - "Akrokrene" sa 23 misteriozne poruke nakon pJesme "Labudovo jezero" na dan dočeka Nove godine.

ruska radio stanica emitovala šifrovane poruke Izvor: social media / WillWest News / Profimedia

Ruska radio stanica UVB 76, poznatija kao "radio stanica sudnjeg dana" ili "Zujalica", danas se ponovo aktivirala i emitovala je signal pod nazivom "Akrokrene" prema navodima sa "Telegram" kanala "UVB 76 Logi". Prethodni put se ova radio stanica, za koju se vjeruje da pripada ruskoj vojsci ili ruskim vojnim službama, 31. decembra 2025. kada je emitovana pjesma "Labudovo jezero".

Kako je navedeno na pomenutom "Telegram" kanalu, emitovan je veliki broj poruka, čak 23. Nije poznato šta je izrečeno osim standardnog zujanja koje se povremeno prekida određenim riječima, frazama ili muzikom.

Kada se posljednji put oglasila ova radio stanica?

Posljednji put prije današnjeg emitovanja signala se stanica oglasila 8. septembra 2025. godine. Tada je UVB 76 emitovao dvije misteriozne poruke.

Šta je UVB 76?

Dugo postoji teorija da je ova radio stanica, koja je počela sa emitovanjem daleke 1975. godine, navodno povezana sa ruskim nuklearnim oružjem. Navodno, smatra se da je riječ o “mrtvoj ruci”, odnosno mehanizmu koji bi automatski pokrenuo nuklearni napad punog obima na Zapad kada bi zujanje u potpunosti prestalo.

Radio stanica se emituje na frekvenciji od 4625 kiloherca. Navodno se nalazi na oko 28 kilometara od Moskve i vjeruje se da pripada tajnoj ruskoj vojnoj telekomunikacionoj bazi.

