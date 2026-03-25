logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pentagon šalje elitnu jedinicu vojske na Bliski istok: 82. vazdušno-desantna u pripravnosti, razmatra se i ulazak u Iran

Autor N.D. Izvor mondo.rs
SAD planiraju dodatno jačanje vojnog prisustva na Bliskom istoku, dok se u ovom trenutku nagađa o mogućem dogovoru sa Iranom o okončanju rata.

SAD planiraju dodatno jačanje vojnog prisustva na Bliskom istoku Izvor: Shutterstock/Thanakorn.P/somkanae sawatdinak

Pentagon bi mogao da pošalje nekoliko hiljada vojnika iz elitne 82. vazdušno-desantne divizije na Bliski istok, potvrdila su dva izvora upoznata sa planom za Rojters.

Ova jedinica, poznata po brzom reagovanju i mogućnosti raspoređivanja u roku od 18 sati, stacionirana je u Fort Bragu u Severnoj Karolini.

Za sada nije poznato gde bi tačno vojnici bili raspoređeni niti kada bi stigli u region.

Opcije uključuju i Iran

Prema ranijim izvještajima, administracija Donalda Trampa razmatra i mogućnost slanja dodatnih snaga koje bi, u krajnjem slučaju, mogle biti raspoređene i na teritoriji Irana.

Iako takva odluka još nije doneta, cilj je jačanje kapaciteta za eventualne buduće operacije u regionu.

Jedan od izvora naveo je da se razmatra slanje između 3.000 i 4.000 vojnika, saznaje Rojters.

Masovno jačanje prisustva

Ovaj potez dolazi nakon što su SAD već uputile hiljade marinaca i mornara na brodu "USS Boxer", zajedno sa pratećim ratnim brodovima.

Prije novih pojačanja, u regionu je već bilo raspoređeno oko 50.000 američkih vojnika.

Istovremeno, Vašington je izveo napade na oko 9.000 ciljeva unutar Irana od početka sukoba 28. februara.

Gubici i politički rizik

Do sada je u ratu poginulo 13 američkih vojnika, dok je 290 ranjeno. Od tog broja, većina se vratila na dužnost, dok je deset i dalje u teškom stanju.

Mogućnost slanja kopnenih snaga nosi i politički rizik za Trampa, s obzirom na slabu podršku javnosti za ovaj sukob i njegova ranija obećanja da neće uvlačiti SAD u nove ratove na Bliskom istoku.

Prema najnovijem istraživanju, podrška američkim napadima na Iran dodatno je pala, dok većina građana izražava protivljenje nastavku vojne akcije.

U fokusu Ormuski moreuz

Američka vojska razmatra i scenarije koji uključuju kontrolu Ormuskog moreuza, kao i potencijalno raspoređivanje snaga na ključnim energetskim tačkama Irana, uključujući ostrvo Kharg, kroz koje prolazi čak 90 odsto izvoza iranske nafte.

U međuvremenu, i dalje nema potvrde o konkretnom napretku u pregovorima, iako je Tramp ranije izjavio da su razgovori "produktivni", što je Teheran demantovao.

Tagovi

SAD Bliski istok vojska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ