Uhapšen vođa kriminalnog klana: Bjegunac "pao" u Dubaiju po potjernici

Policija Dubaija saopštila je da je uhapsila irskog bjegunca zbog njegove navodne uloge u međunarodnoj mreži organizovanog kriminala.

Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia/MONDO/Stefan Stojanović

Danijel Kinahan, za kojeg se vjeruje da je vođa opasnog kriminalnog klana, uhapšen je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u vezi sa navodnim teškim krivičnim djelima organizovanog kriminala. Kinahan, star oko 40 godina, uhapšen je u Dubaiju po potjernici koju su izdali irski sudovi, javio je irski nacionalni emiter RTÉ.

Policija Dubaija saopštila je da je hapšenje izvršeno u srijedu, 15. aprila, nakon intenzivnih operacija pretrage i nadzora. Irska policija saopštila je da je upoznata sa hapšenjem irskog državljanina.

Hapšenje dolazi u okviru napora za borbu protiv prekograničnog kriminala. Hapšenje je uslijedilo nakon što je od irskih vlasti primljen sudski dosije u kojem se detaljno opisuju Kinahanovi navodni zločini i njegovo učešće u međunarodnoj kriminalnoj organizaciji.

Na osnovu dosijea, Javno tužilaštvo Dubaija izdalo je nalog za hapšenje radi pokretanja pravnog postupka prije njegove ekstradicije. Kinahan je uhapšen u roku od 48 sati od izdavanja naloga.

Irska policija ističe da je hapšenje u skladu sa bilateralnim sporazumom o ekstradiciji između Irske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kažu da hapšenje irskog državljanina u Dubaiju trenutno ostaje pitanje za vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

