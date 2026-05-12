UN upozorava: Svijetu prijeti masovna glad ako se ne otvori Ormuski moreuz

Radna grupa UN je upozorila da se svijet suočava s krizom masovne gladi ako se Ormuski moreuz ubrzo ne otvori za saobraćaj.

Prema njihovim procjenama, oko 45 miliona ljudi moglo bi da gladuje zbog nedostatka đubriva čije su rute trenutno blokirane.

Moreira da Silva, izvršni direktor Kabineta UN za projektne usluge (UNOPS), istakao je da kroz ovaj moreuz uobičajeno prolazi trećina svjetske zalihe đubriva, uključujući amonijak, sumpor i ureu.

"Preostalo nam je nekoliko nedjelja da spriječimo ono što će vjerovatno postati masovna humanitarna kriza", izjavio je Da Silva.

Problem je prvenstveno u vremenskim rokovima poljoprivredne proizvodnje.

"Sezona sadnje ne može da čeka", upozorio je Da Silva, naglasivši da u pojedinim afričkim državama ti rokovi ističu već za nekoliko nedelja.

Udari na Afriku i Aziju

Osim Afrike, blokada će posebno teško pogoditi i Aziju. Stručnjaci upozoravaju da je širenje krize samo pitanje vremena.

"Ako ubrzo ne zaustavimo uzrok krize, posljedicama ćemo morati da se bavimo isključivo kroz humanitarnu pomoć", zaključio je.

Radna grupa UN poručuje kako je otvaranje moreuza ključno za stabilizaciju globalnog tržišta hrane, jer bi nedostatak đubriva u ovoj fazi poljoprivrednog ciklusa mogao da ima dugoročne posljedice na prinose širom svijeta.

