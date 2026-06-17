Vozači tramvaja dijelili slike putnica u zajedničkoj grupi: Hakovali kamere zbog snimaka, pokrenuta istraga

Grupa vozača tramvaja u Milanu suspendovana je tokom istrage zbog navodne Voc Ap grupe i razmjene kompromitujućih sadržaja vezanih za putnice.

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Grupa vozača tramvaja u Milanu suspendovana je sa posla usred istrage o Voc Ap grupi u kojoj se sumnja da su delili se**ističke i vulgarne komentare uz fotografije putnica. Milansko tužilaštvo je juče pokrenulo istragu protiv najmanje jednog zaposlenog u gradskoj kompaniji za javni prevoz ATM zbog neovlašćenog pristupa IT sistemu i hakovanja nadzornih kamera radi dobijanja snimaka, izvještava Gardijan.

Prema izvještajima italijanskih medija, naređeni su pretresi kuća još petoro zaposlenih i zaplenjeni su im mobilni telefoni i drugi uređaji. Vozači su navodno komentarisali fotografije koje su napravile nadzorne kamere, a koje su se fokusirale na noge, lica, grudi i butine putnica.

Optužbe su izašle na vidjelo prije četiri dana nakon što je žena, dok je putovala tramvajem broj 15, primetila vozača koji nije bio na dužnosti, još uvek u uniformi, kako pregleda Voc Ap grupu na svom telefonu ispred nje. Grupa je sadržala takve slike, praćene se**ističkim komentarima i šalama o ženskim tijelima.

Bankomat je djelovao brzo i sa najvećom pažnjom

Shvativši da snimak potiče sa nadzornih kamera, koje su iz bezbjednosnih razloga postavljene u svim milanskim tramvajima, fotografisala je ekran mobilnog telefona vozača i poslala sliku poznatoj feminističkoj aktivistkinji, koja je slučaj prijavila ATM u.

Kompanija ATM, koja sprovodi internu istragu, izdala je saopštenje, javlja Index.

"ATM je djelovao brzo i sa najvećom pažnjom kako bi u potpunosti istražio incident, provjerio ispravnu upotrebu poslovnih alata i zaštitio korisnike i hiljade zaposlenih koji svakodnevno ispravno obavljaju svoj posao u službi grada", navodi se u saopštenju.

Nije jasno da li su slike potekle iz sistema za nadzor samo jednog ili više tramvaja ili su deljene van grupnog ćaskanja. Marko Marija Donceli, predsjednik "Kodakonsa za Lombardiju", italijanskog udruženja za zaštitu potrošača koje je podnelo formalnu tužbu tužiocima, dao je ovu izjavu.

"Ovo je veoma ozbiljan incident koji zahtjeva razjašnjenje. Ako se činjenice koje su izašle na vidjelo potvrde, suočićemo se sa ozbiljnim krivičnim prijavama po našem zakonu, što bi takođe otvorilo put za podnošenje građanskih tužbi za nadoknadu štete žrtvama", rekao je on.

Lideri raznih transportnih sindikata su u zajedničkom saopštenju rekli da su "poštovanje ljudskog dostojanstva i rodne ravnopravnosti osnovne vrijednost"“. Problem mizoginije na mreži je široko rasprostranjen u Italiji.

Prošlog ljeta je izbio skandal nakon otkrića pornografskog veb-sajta sa falsifikovanim slikama istaknutih žena, uključujući premijerku Đorđu Meloni. U maju je Meloni kritikovala širenje lažnih slika generisanih vještačkom inteligencijom, uključujući i jednu u donjem vešu.