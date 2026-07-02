Tragedija na Tajlandu: Osam monaha poginulo nakon udara vozila kojim je upravljalo dijete sa posebnim potrebama

Najmanje osam budističkih monaha poginulo je kada je u njih udario kamionet koji je vozio jedanaestogodišnjak sa posebnim potrebama u pokrajini Mukdahan, na Tajlandu, saopštio je šef policije te pokrajine Pairoj Taiphutra.

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On je rekao da su petorica monaha poginula na licu mjesta, a da su trojica podlegla povredama u bolnici.

Prema njegovim riječima, dječak je sjeo u porodični kamionet i vozio oko 10 kilometara prije nego što je udario u grupu monaha.

Pairoj je dodao da još nije podignuta optužnica, te da traje istraga o svim okolnostima.

Guverner Mukdahana Vorajan Bunarat izjavio je da je grupa od 34 monaha i još petoro ljudi bila na hodočašću u susjednoj pokrajini Ubon Račatani.

Bunarat je dodao da je povrijeđeno još 23 ljudi, uključujući 22 monaha.