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Ekstremne vrućine se nastavljaju: Francuska bilježi više od 2.000 smrtnih slučajeva

Ekstremne vrućine se nastavljaju: Francuska bilježi više od 2.000 smrtnih slučajeva

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Više od 2.000 ljudi umrlo je u Francuskoj usljed toplotnog talasa u junu, dok meteorolozi upozoravaju na dalje ekstremne vremenske uslove i visoku temperaturu vazduha u narednih nekoliko dana i u Evropi i SAD.

U Francuskoj zbog vrućine više od 2.000 smrtnih slučajeva Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Broj smrtnih slučajeva porastao je za 29 odsto u posljednjoj sedmici juna u poređenju sa sedmicom ranije, a francuski ministar zdravlja Stefani Rist dodala je da je došlo do "jasnog povećanja" smrtnosti među starijima od 45 godina.

Francuska je 24. juna zabilježila najtopliji dan ikada u prosjeku širom zemlje, sa temperaturom koja je u Parizu dostigla gotovo 41 stepen Celzijusa, a polovina zemlje je stavljena pod crveni alarm.

Prognozira se da će temperatura ovog vikenda dostići 40 stepeni Celzijusa na jugu Francuske, a posebno vrelo vrijeme očekuju se oko Bordoa, Tuluza i Ažena.

Francuski meteorolozi izdali su danas crvena upozorenja zbog šumskih požara u južnom dijelu zemlje, upozoravajući da vremenski uslovi znače da je rizik od izbijanja "veoma visok" u poređenju sa ljetnjim normama.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu rekao je juče da je od početka ljetnje sezone izbilo gotovo 7.000 požara, a do sada je izgorjelo oko 8.700 hektara.

Na Iberijskom poluostrvu, meteorološka služba Amet upozorila je na mogućnost još jednog toplotnog talasa.

Portugalska vlada je proglasila stanje uzbune koje će ostati na snazi do ponoći u utorak, 7. jula. Prognozira se da će temperatura u pojedinim oblastima preći 40 stepeni Celzijusa, a temperatura noću biće iznad 25 stepeni.

U Španiji, dijelovi jugozapada su u narandžastom stanju uzbune, jer se u pojedinim dijelovima očekuje 40 stepeni.

Ni druge zemlje Evrope nisu pošteđene pa se i Velika Britanija, Holandija i Belgija suočavaju sa vrelim talasom.

I dok se Evropa sprema za sparne uslove, milioni Amerikanaca koji slave praznični vikend povodom Dana nezavisnosti 4. jula već su pogođeni produženom ekstremnom vrućinom i visokom stopom vlage u centralnim i istočnim dijelovima SAD, navodi Bi-Bi-Si.

Usljed vrelog talasa i u Belgiji je zabilježeno 1.222 dodatnih smrtnih slučajeva – 39 odsto više nego obično – pri čemu su gotovo polovina osobe starosti 85 i više godine.

U Holandiji je prošle sedmice usljed vrućine umrlo 480 ljudi i većina je, takođe, bila starija od 80 godina. 

(Srna)

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Tagovi

Francuska toplotni talas vrućina smrt

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