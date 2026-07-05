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Energetska kriza na Kubi: Bez struje ostaje 72 odsto države

Energetska kriza na Kubi: Bez struje ostaje 72 odsto države

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Kubanska elektroprivreda saopštila je da će 72 odsto zemlje biti bez struje u špicu potrošnje.

Kuba Izvor: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Kubanska državna Nacionalna elektroprivreda saopštila je da se očekuje da će tokom dana 72 odsto države biti bez struje i to u peridou kada je potrošnja najveća.

Kako je saopšteno, tokom perioda najveće potrošnje biće dostupno samo 1.000 megavata proizvodnih kapaciteta, u poređenju sa procjenjenom potražnjom od 3.100 megavata.

Deset od 16 kubanskih termoelektrana ne radi zbog kvarova ili održavanja, dok preko stotinu generatora i nekoliko plutajućih elektrana ne radi zbog nestašice goriva, prenosi Ansa.

Prethodni rekord u nestanku struje zabilježen je prošlog petka, kada je bez električne energije bilo 71 odsto zemlje.

Kubanska Vlada navodi da je energetska kriza "akutna", "kritična" i "izuzetno napeta", dok stručnjaci ocjenjuju da je posljedica propadanja infrastrukture, hroničnog nedostatka investicija i nestašice goriva.

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Tagovi

Kuba električna energija struja

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