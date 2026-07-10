Tragedija u Francuskoj: Djevojka (17) slavila pobjedu nad Marokom, pala sa kamiona i poginula

Sedamnaestogodišnja djevojka poginula je na sjeveru Francuske nakon što je pala sa kamiona tokom proslave pobjede francuske reprezentacije nad Marokom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

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Jedna osoba poginula je u noći između četvrtka i petka na severu Francuske nakon pada sa kamiona tokom slavlja pobede francuske reprezentacije nad Marokom u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

Kako navode mediji, poginula je sedamnaestogodišnja djevojka koja je pala sa kamiona na koji se popela kako bi proslavila pobjedu Francuske nad Marokom rezultatom 2:0.

Nalazila se na zadnjem dijelu kamiona, koji nije vukao prikolicu, kada je "pala, a vozilo je prešlo preko nje", dodali su vatrogasci, navodeći da je preminula na licu mjesta.

Francuski navijači pobedu svoje reprezentacije i plasman u polufinale proslavili su i u centru Londona, gdje su se sukobili sa britanskom policijom, pri čemu je jedan policajac povrijeđen, saopštili su zvanični izvori.

Policija je navela da su se incidenti dogodili na glavnoj saobraćajnici sjeveroistočno od Hajd parka. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju okupljenu masu na ulici, a pojedine osobe bacaju razne predmete na policajce.

"Jedan policajac je povrijeđen, a četiri osobe su uhapšene nakon nereda u Edžver roudu", saopštila je londonska policija.

Portparol Metropolitenske policije dodao je da su policajci u početku intervenisali jer se grupa ljudi okupila na kolovozu i blokirala saobraćaj.

"Situacija je potom eskalirala kada su pojedinci počeli da bacaju flaše i koriste vatromet, što je dovelo do raspoređivanja dodatnih policijskih snaga", dodao je portparol.

Video-snimci prikazuju policajce u punoj opremi za razbijanje demonstracija kako se suočavaju sa okupljenom masom.