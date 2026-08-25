Cijene hrane "bezobrazno" skočile, još veći pritisak za budžet: Poskupljenje na vrhuncu u proteklih 18 mjeseci

Svjetske cijene hrane nastavile su rast u julu, zabilježivši skok od 0,6 odsto na mjesečnom nivou, čime su dostigle najvišu vrijednost u posljednjih godinu i po dana.

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Svjetske cijene hrane nastavile su uzlazni trend i tokom jula, pa su dostigle najviši nivo još od januara 2023. godine.

Do ovog skoka došlo je prije svega zato što je značajno poskupljenje žitarica, biljnih ulja i šećera nadmašilo pad cijena mesa i mliječnih proizvoda, saopštila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO). Indeks cijena hrane u julu iznosio je 131,1 poen, što predstavlja blagi rast od 0,6 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Najviše poskupjela pšenica

Žitarice su zabilježile skok indeksa od 3,4 odsto, pri čemu je najviše poskupjela pšenica, za čak 5,8 procenata. Na takav skok uticale su nove brige oko izvoza iz crnomorskog regiona, ali i talasi vrućina koji su pogodili prinose kod vodećih svjetskih proizvođača. Kukuruz je zabilježio rast od 3,6 odsto, što je direktna posljedica suše u Sjedinjenim Američkim Državama i skoka cijena energenata.

Značajan rast zabilježila su i biljna ulja, čije su cijene u prosjeku skočile za dva odsto na mjesečnom nivou, dostigavši najvišu vrijednost od sredine 2022. godine. Glavni pokretači ovog trenda bile su više cijene palminog i sojinog ulja usled ogromne potražnje za biodizelom u Indoneziji i SAD, što je u potpunosti amortizovalo pojeftinjenje suncokretovog ulja i ulja repice.

Cijena šećera najviše skočila

Ipak, apsolutni rekorder po mjesečnom poskupljenju bio je šećer sa skokom od 5,6 procenata, na šta su uticale ekstremne temperature u Evropi, posljedice El Ninja u Aziji i planovi Brazila da veći dio trske preusmeri na etanol.

Sa druge strane, indeks cijena mesa doživio je prvi mjesečni pad od početka godine i smanjen je za 2,8 odsto. Živinsko, svinjsko i goveđe meso pojeftinili su zahvaljujući jakoj ponudi iz Brazila i Evropske unije, uz slabiju uvoznu potražnju sa azijskog tržišta. Slično je i sa mliječnim proizvodima, koji su pojeftinili za dodatnih 0,7 odsto, čime je nastavljen pad cijena koji traje još od proljeća.

Na kraju, ukupan indeks svjetskih cijena hrane viši je za jedan procenat u odnosu na isti period prošle godine, ali se i dalje nalazi na priličnoj udaljenosti, odnosno 18,2 odsto ispod istorijskog rekorda zabilježenog u martu 2022. godine.