Eksplodirao rusko-kineski kompleks vrijedan 10 milijardi dolara: Jedan radnik poginuo, više od 100 povrijeđenih

Nesreća se dogodila u jednom od najvećih petrohemijskih projekata Rusije i Kine, vrijednom čak 10 milijardi dolara, dok su u postrojenju bila u toku završna testiranja pred planirani početak rada 2027. godine.

Izvor: x/printscreen

U požaru koji je danas izbio u gasno-hemijskom kompleksu Amur (AGCC) na ruskom Dalekom istoku poginuo je jedan kineski radnik, dok je više od stotinu osoba povrijeđeno. Informaciju je potvrdila kompanija.

Kompleks Amur, smješten u blizini grada Svobodnog u Amurskoj oblasti, zajednički je projekat ruskog petrohemijskog giganta Sibur i kineske državne kompanije Sinopec, vrijedan 10 milijardi dolara.

Fire breaks out at the Amur Gas Chemical Complex under construction



Pro-war Russian Z-channels are reporting possible sabotage, although there has been no official confirmation so far.



Two people have reportedly been injured. The company said there were no fatalities.



The…pic.twitter.com/9rVI6WF4mD — NEXTA (@nexta_tv)August 25, 2026

Postrojenje je projektovano da postane jedno od najvećih svjetskih postrojenja za proizvodnju polimera, a u trenutku nesreće u njemu su se obavljala završna testiranja. Početak rada bio je planiran za 2027. godinu.

Posljedice požara

Prema zvaničnom saopštenju, požar je izbio u pomoćnom dijelu jedinice za pirolizu, ali glavna oprema nije oštećena. Devetnaest radnika hospitalizovano je zbog umjerenih i teških povreda.

В Амурской области произошёл хлопок и началось возгорание на Амурском газохимическом комплексе возле поселения орков Свободный, у границы с Китаем.

Его строят СИБУР и китайская Sinopec. Здесь собирались производить до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.pic.twitter.com/Hn0Qck9k7X — распад и неуважение (@VictorKvert2008)August 25, 2026

Medicinska pomoć zbog lakših povreda, poput posjekotina i modrica, pružena je još 104 radnika. Kompanija je na svojoj internet stranici potvrdila i smrtni slučaj.

"Uprkos brzoj medicinskoj pomoći, jedan povrijeđeni radnik, kineski državljanin zaposlen kod kooperanta, nije preživio", navodi se u saopštenju.

A massive explosion and fire hit Russia’s Amur Gas Chemical Complex during commissioning works ahead of its planned launch. One worker has died, 19 were hospitalized and another 104 received medical treatment.



The blast occurred around an auxiliary section of the pyrolysis unit.…pic.twitter.com/6lYOi5AQxt — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)August 25, 2026

Reakcija službi i istraga

Iz AGCC-a su saopštili da gašenje požara i dalje traje, dok hitne službe sprovode "kontrolisano sagorijevanje" preostalih gasova.

Nadležne službe za zaštitu potrošača saopštile su da praćenje kvaliteta vazduha u Svobodnom nije pokazalo povećane koncentracije otrovnih materija.

A massive explosion and fire hit Russia’s Amur Gas Chemical Complex during commissioning works ahead of its planned launch. One worker has died, 19 were hospitalized and another 104 received medical treatment.



The blast occurred around an auxiliary section of the pyrolysis unit.…pic.twitter.com/6lYOi5AQxt — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)August 25, 2026

Vlada Amurske oblasti saopštila je da incident ne predstavlja opasnost po stanovnike okolnih mjesta. Kompanija je formirala komisiju koja će istražiti uzrok požara.