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Eksplodirao rusko-kineski kompleks vrijedan 10 milijardi dolara: Jedan radnik poginuo, više od 100 povrijeđenih

Eksplodirao rusko-kineski kompleks vrijedan 10 milijardi dolara: Jedan radnik poginuo, više od 100 povrijeđenih

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Nesreća se dogodila u jednom od najvećih petrohemijskih projekata Rusije i Kine, vrijednom čak 10 milijardi dolara, dok su u postrojenju bila u toku završna testiranja pred planirani početak rada 2027. godine.

Stravičan požar u kompleksu Amur u Rusiji: Poginuo radnik, stotinu povrijeđenih Izvor: x/printscreen

U požaru koji je danas izbio u gasno-hemijskom kompleksu Amur (AGCC) na ruskom Dalekom istoku poginuo je jedan kineski radnik, dok je više od stotinu osoba povrijeđeno. Informaciju je potvrdila kompanija.

Kompleks Amur, smješten u blizini grada Svobodnog u Amurskoj oblasti, zajednički je projekat ruskog petrohemijskog giganta Sibur i kineske državne kompanije Sinopec, vrijedan 10 milijardi dolara.

Postrojenje je projektovano da postane jedno od najvećih svjetskih postrojenja za proizvodnju polimera, a u trenutku nesreće u njemu su se obavljala završna testiranja. Početak rada bio je planiran za 2027. godinu.

Posljedice požara

Prema zvaničnom saopštenju, požar je izbio u pomoćnom dijelu jedinice za pirolizu, ali glavna oprema nije oštećena. Devetnaest radnika hospitalizovano je zbog umjerenih i teških povreda.

Medicinska pomoć zbog lakših povreda, poput posjekotina i modrica, pružena je još 104 radnika. Kompanija je na svojoj internet stranici potvrdila i smrtni slučaj.

"Uprkos brzoj medicinskoj pomoći, jedan povrijeđeni radnik, kineski državljanin zaposlen kod kooperanta, nije preživio", navodi se u saopštenju.

Reakcija službi i istraga

Iz AGCC-a su saopštili da gašenje požara i dalje traje, dok hitne službe sprovode "kontrolisano sagorijevanje" preostalih gasova.

Nadležne službe za zaštitu potrošača saopštile su da praćenje kvaliteta vazduha u Svobodnom nije pokazalo povećane koncentracije otrovnih materija.

Vlada Amurske oblasti saopštila je da incident ne predstavlja opasnost po stanovnike okolnih mjesta. Kompanija je formirala komisiju koja će istražiti uzrok požara.

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