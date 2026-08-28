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Preminuo norveški kralj Harald V, imao je 89 godina

Preminuo norveški kralj Harald V, imao je 89 godina

Autor Haris Krhalić
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Norveški kralj Harald V preminuo je u 89. godini u Univerzitetskoj bolnici u Oslu.

norveški kralj Harald V Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Norveški kralj Harald V, najstariji vladajući monarh u Evropi, preminuo je u 89. godini, saopšteno je iz kraljevske palate.

Harald V preminuo je mirno u Univerzitetskoj bolnici u Oslu u petak, 28. avgusta, u 6.35 časova.

Zastava na kraljevskoj palati u Oslu spuštena je na pola koplja, dok su se građani okupili ispred palate kako bi položili cvijeće i odali počast preminulom kralju.

Harald V bio je hospitalizovan od 17. avgusta zbog hemolitičke anemije, stanja kod kojeg se crvena krvna zrnca uništavaju brže nego što organizam može da ih nadoknadi. Kasnije je dobio i bakterijsku infekciju krvi.

Njegovo zdravstveno stanje značajno se pogoršalo u četvrtak, nakon čega je porodica došla u bolnicu. Prestolonasljednik Hakon, prema navodima medija, proveo je noć uz oca.

Vladao od 1991. godine

Harald V stupio je na norveški prijesto 1991. godine, nakon smrti svog oca, kralja Olava V.

Tokom posljednjih godina imao je više zdravstvenih problema, a ugrađen mu je i pejsmejker. Uprkos zdravstvenim poteškoćama, više puta je odbacio mogućnost abdikacije, navodeći da je pred parlamentom položio doživotnu zakletvu.

Građani su ga opisivali kao toplog i pristupačnog monarha koji je tokom svoje vladavine imao važnu ulogu u povezivanju norveškog društva.

Zbog pogoršanja kraljevog zdravstvenog stanja, norveški premijer Jonas Gar Stere otkazao je planirano putovanje u Njemačku. Harald V bio je kralj Norveške više od 35 godina.

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