Američki zavod za geološka istraživanja promijeniće naziv jezera Ontario u „Amerika“ u svojim zvaničnim dokumentima, saopštila je Bijela kuća.

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Američki zavod za geološka istraživanja (USGS) promijeniće ime jezera Ontario u Amerika u svojim zvaničnim dokumentima, saopštila je Bijela kuća, pozivajući se na pismo direktora Zavoda Neda Mamule.

Na "Iks" nalogu Bijele kuće objavljeno je da će se naziv Amerika pojaviti u zvaničnim dokumentima u narednih nekoliko dana.

Mamula je naveo da je promjena imena jezera registrovana u Informacionom sistemu geografskih naziva. Izvještač agencije TASS javlja da to još nije urađeno, ali je promijenjeno u opcijama pretrage, jer pretraživač više ne prepoznaje naziv Ontario kada je riječ o jezeru.