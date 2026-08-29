Posljedice napada Rusije na Kijevsku oblast: Najmanje 37 poginulih, među žrtvama i djeca

Broj žrtava ruskog napada dronom na selo Mila u Kijevskoj oblasti porastao je na najmanje 37. Povrijeđene su 42 osobe, među njima četvoro djece.

Izvor: Mark Edward Harris / Zuma Press / Profimedia

Broj žrtava ruskog napada dronom na selo Mila u Bučanskom okrugu Kijevske oblasti porastao je na najmanje 37, dok su 42 osobe povrijeđene, uključujući četvoro djece.

Kijevski regionalni guverner Timur Tkačenko saopštio je da broj stradalih još nije konačan, jer spasilačke ekipe nastavljaju da pretražuju područje, uklanjaju ruševine i provjeravaju teren.

Sedam povrijeđenih osoba zadržano je na bolničkom liječenju.

Među poginulima je i Taras Didič, načelnik zajednice Dmitrivka, koji je stradao nakon što je stigao na mjesto događaja kao jedan od prvih koji su pokušali da pomognu stanovništvu.

JUST IN: Russia strikes massive ammunition depot in Kyiv, Ukraine causing major explosion.pic.twitter.com/Y3gUR2cPq0 — BRICS News (@BRICSinfo)August 28, 2026

Evakuisano 381 osoba

Ruski napad dronom izazvao je snažne eksplozije, nakon čega je iz neposredne zone opasnosti evakuisana 381 osoba, među kojima 59 djece.

U obližnjoj Dmitrivki formiran je operativni štab za pružanje pomoći stanovništvu pogođenom napadom.

Prema podacima Kijevske regionalne vojne uprave, u napadu i naknadnim detonacijama oštećeno je oko 50 stambenih objekata.

Zelenski najavio istragu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je ruski napad dronom izazvao snažnu eksploziju u skladištu municije u Mili.

Istovremeno je najavio utvrđivanje odgovornosti za propuste koji su mogli dovesti do toga da eksplozivni materijal bude uskladišten u blizini stambenih objekata.

"Postoje pravila: municija ne smije da bude u blizini kuća i drugih stambenih objekata", naveo je Zelenski.

On je zatražio da se utvrdi ko je donio odluke koje su dovele do tragedije i omogućio da se skladište municije nalazi u blizini naseljenog područja.

Spasilačke ekipe nastavljaju rad na terenu, zbog čega postoji mogućnost da se broj žrtava dodatno promijeni.

(MONDO/Vreme)