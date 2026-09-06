Meksički poslanik pronađen mrtav u automobilu: Istraga u toku

Poslanik vladajuće meksičke stranke Morena Senjasen Eskobar pronađen je mrtav sa najmanje jednom prostrIJelnom ranom u svom automobilu na putu u saveznoj državi Verakruz.

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Član meksičkog Kongresa iz vladajuće stranke Morena pronađen je mrtav u petak u istočnoj saveznoj državi Verakruz, manje od godinu dana prije održavanja lokalnih i saveznih izbora.

Savezni poslanik Senjasen Eskobar, koji je predstavljao ovu priobalnu državu u kojoj se nalaze neka od najvažnijih meksičkih naftnih postrojenja, pronađen je u svom automobilu sa najmanje jednom prostrijelnom ranom.

Njegovo tijelo pronađeno je na putu koji povezuje opštinu Puente Nasional sa Halapom, glavnim gradom Verakruza. Na mjesto događaja izašli su policija i forenzičari, prenio je Rojters.

"Istraga je u toku i formira se predmet", rekla je državna tužiteljka Lisbet Himenes, ne iznoseći više detalja.

Generalni sekretar Verakruza Rikardo Aued izjavio je da na automobilu ubijenog poslanika nisu uočeni tragovi nasilja. Za sada nije saopšteno ko bi mogao da bude odgovoran niti šta je motiv ubistva.

Donji dom meksičkog Kongresa izrazio je saučešće Eskobarovoj porodici i prijateljima i pozvao pravosudne organe da sprovedu "temeljnu istragu svih činjenica".

Ubistvo se dogodilo u trenutku kada se Meksiko priprema za izbore zakazane za 6. jun 2027. godine, na kojima će građani birati gradonačelnike, članove lokalnih skupština i gradskih veća, kao i guvernere.

Tokom prethodnih izbornih ciklusa u više dijelova zemlje zabilježeni su slučajevi nasilja povezani sa organizovanim kriminalnim grupama koje su pokušavale da stave političare pod svoju kontrolu i učvrste uticaj na određenim teritorijama.

Prema podacima organizacije za ljudska prava "Data Civica", samo tokom jula u 11 meksičkih država zabilježeno je najmanje 30 slučajeva "političko-kriminalnog nasilja", od kojih je 14 završeno ubistvom.

Najviše slučajeva registrovano je u Zakatekasu - deset. U Mičoakanu i Kintana Rou zabilježena su po četiri incidenta, u Oaksaki tri, dok su u Donjoj Kaliforniji i Verakruzu registrovana po dva.

Ova organizacija pod političko-kriminalnim nasiljem podrazumijeva prijetnje, ubistva, oružane napade, pokušaje atentata, nestanke i otmice.

Meksičko nacionalno izborno telo INE upozorilo je da organizovani kriminal predstavlja jednu od najozbiljnijih prijetnji demokratskim procesima u zemlji.

U ranijim sudskim postupcima zabilježeni su slučajevi u kojima su naoružane osobe zastrašivale građane i primoravale ih da glasaju za određene kandidate, kao i krađe i spaljivanje izbornog materijala.

(Mondo.rs)