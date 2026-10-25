Predsjednici Rusije i SAD, Putin i Tramp, razmatraju mogućnost sastanka na samitu APEK-a u Šenženu, prema riječima portparola Kremlja.
Novi bilateralni sastanak predsjednika RusijeVladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa mogao bi da se održi na samitu APEK-a u kineskom gradu Šenženu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Trenutno svi prate šta će se desiti u Šenženu, da li će se možda ukazati prilika za bilateralni sastanak ili trilateralni sastanak Putina, Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga. Obje opcije su na stolu", rekao je Peskov za Sputnjik.
Portparol je dodao da još uvijek nema konačnih dogovora o susretu svjetskih lidera, prenosi agencija Tačno.
"Mi se nadamo da će se takva prilika ukazati", dodao je Peskov.
Tramp, Putin i Si se sastaju u Kini? Peskov najavio istorijski susret
Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov ranije je izjavio da Kina radi na pripremama za potencijalni sastanak lidera Rusije, Kine i SAD.
Samit APEK-a održaće se u Šenženu 18. i 19. novembra.
(MONDO)