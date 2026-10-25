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Tramp, Putin i Si se sastaju u Kini? Peskov najavio istorijski susret

Tramp, Putin i Si se sastaju u Kini? Peskov najavio istorijski susret

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Predsjednici Rusije i SAD, Putin i Tramp, razmatraju mogućnost sastanka na samitu APEK-a u Šenženu, prema riječima portparola Kremlja.

Tramp, Putin i Si se sastaju u Kini? Izvor: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Novi bilateralni sastanak predsjednika RusijeVladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa mogao bi da se održi na samitu APEK-a u kineskom gradu Šenženu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Trenutno svi prate šta će se desiti u Šenženu, da li će se možda ukazati prilika za bilateralni sastanak ili trilateralni sastanak Putina, Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga. Obje opcije su na stolu", rekao je Peskov za Sputnjik.

Portparol je dodao da još uvijek nema konačnih dogovora o susretu svjetskih lidera, prenosi agencija Tačno.

"Mi se nadamo da će se takva prilika ukazati", dodao je Peskov.

Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov ranije je izjavio da Kina radi na pripremama za potencijalni sastanak lidera Rusije, Kine i SAD.

Samit APEK-a održaće se u Šenženu 18. i 19. novembra.

(MONDO)

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Tagovi

dmitrij peskov Vladimir Putin Donald Tramp Si Đinping

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