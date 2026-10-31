logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crni bilans epidemije: Broj umrlih od ebole u DR Kongu premašio 5.000

Crni bilans epidemije: Broj umrlih od ebole u DR Kongu premašio 5.000

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Broj umrlih od ebole u DR Kongu premašio je 5.000, uz više od 10.350 zaraženih.

Epidemija ebole u DR Kongu: Broj umrlih premašio 5.000 ljudi Izvor: Belen B Massieu/Shutterstock

Broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo) premašio je 5.000, sa ukupno više od 10.350 potvrđenih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo javnog zdravlja, higijene i socijalne zaštite.

U saopštenju se navodi da je od početka epidemije u DR Kongu zabilježen ukupno 10.351 potvrđen slučaj i 5.026 smrtnih slučajeva, sa stopom smrtnosti od 48,6 odsto.

Trenutna epidemija ebole počela je 15. maja u DR Kongu i Ugandi. Ugandske vlasti su 28. jula objavile da je epidemija u zemlji završena.

Svjetska zdravstvena organizacija je ovo potvrdila 25. avgusta. U susjednoj Keniji, prvi slučaj ebole potvrđen je 6. oktobra, podsjeća TASS.

Pacijent je bio kenijski državljanin koji je ranije živeo u DR Kongu. Stigao je u Najrobi preko Ugande 3. oktobra i preminuo 5. oktobra. Zaključno sa 19. oktobrom, u Keniji je otkriveno ukupno osam slučajeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ebola DR Kongo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ