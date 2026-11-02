Složeni pregovori Irana i SAD o Bliskom istoku: Teheran nudi novi plan

Iran i SAD uz posrednike nastavljaju pregovore o okončanju osmomjesečnog rata. Značajnog pomaka nema uprkos novom planu Teherana, dok raste strah od eskalacije nakon sutrašnjih izbora u SAD.

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Iran i SAD nastavljaju razgovore o mogućem završetku rata koji traje već osam mjeseci, objavilo je danas iransko ministarstvo spoljnih poslova. Nakon višednevnih razgovora Teherana s katarskim posrednicima, prijedlozi za dogovor su izmijenjeni, ali većeg pomaka zasad nema.

"Mogu vam reći da se dijalog nastavlja. Međutim, to pitanje je složeno", rekao je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmaeil Bagaei. Dodao je da Iran i SAD i dalje komuniciraju preko posrednika.

U svijetu raste zabrinutost da bi se rat na Bliskom istoku mogao ponovo rasplamsati nakon američkih međuizbora koji se održavaju sutra. Kina i Rusija danas su se javno usprotivile nastavku rata koji je teško pogodio svjetsku ekonomiju, piše Rojters.

Cijene nafte danas su pale gotovo četiri odsto zbog nade da bi pregovori mogli dovesti do diplomatskog rješenja. Ipak, iranski izvori tvrde da je novi američki napad vjerovatniji od postizanja dogovora.

Iran predlaže plan koji se može sprovesti u dva dana

Bagaei je rekao da je temelj pregovora i dalje iranski plan iz septembra. Potvrdio je i subotnju izjavu iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija da bi se plan mogao skratiti. "Temelj dijaloga i razgovora između Irana i SAD-a putem posrednika i dalje je iranski prijedlog od sedam koraka, koji je sada sažet i moguće ga je primijeniti u roku od dva dana", rekao je.

Američki predsjednik Donald Tramp odbacio je taj prijedlog još u septembru. Prema iranskom planu, SAD bi trebalo da prekinu blokadu iranskih luka, a Iran bi zauzvrat ponovo omogućio slobodnu i sigurnu plovidbu Hormuškim moreuzom. Iranu bi se omogućio izvoz nafte, ukinule bi se nove sankcije Teheranu, a nakon toga otvorili bi se pregovori o drugim pitanjima.

Iran ne mijenja uslove za nuklearne pregovore

Bagaei je naglasio da skraćivanje plana ne znači i promjenu iranskog stava o nuklearnim pregovorima. Teheran je spreman da se vrati razgovorima o svom nuklearnom programu tek nakon što se utvrdi da li su ispunjeni svi njegovi uslovi.

Novinari su ga pitali da li se tokom razgovora pominjala mogućnost da Iran svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma prebaci u drugu zemlju i da li bi na to pristao. Bagaei je to negirao. Zvaničnik upoznat sa pregovorima rekao je da su iranski pregovarači juče napustili razgovore, ali da razlog nisu bili problemi tokom pregovora.

Tramp je više puta naglasio da SAD neće ponovo napasti Iran prije američkih međuizbora sutra. Iran je, s druge strane, upozorio da će na svaki novi napad snažno odgovoriti, uključujući udare na ciljeve unutar i van Bliskog istoka.

(Mondo.rs)