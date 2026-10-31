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Planovi Vašingtona nakon izbora: Administracija Donalda Trampa najavila saveznicima napade na Iran

Planovi Vašingtona nakon izbora: Administracija Donalda Trampa najavila saveznicima napade na Iran

Autor Haris Krhalić
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Trampova administracija poručila partnerima u Zalivu da se spreme za udare na Iran odmah poslije međuizbora, prenosi MS NOW. Zalivske zemlje strahuju od odmazde.

Mediji: Bijela kuća upozorila saveznike na udare na Iran poslije izbora Izvor: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Zuma Press / Profimedia

Predstavnici administracije Donalda Trampa prenijeli su partnerskim zemljama u Persijskom zalivu da budu spremne za kratkotrajnu i snažnu seriju vojnih udara na ciljeve u Iranu već 4. novembra, odmah nakon završetka međuizbora u SAD, objavila je američka televizijska mreža MS NOW pozivajući se na tvrdnje trojice visoko pozicioniranih diplomata iz regiona Zaliva.

Kao glavni motiv ovih udara navodi se namjera Trampove administracije da značajno unazadi iranske nuklearne kapacitete ili da vlasti u Teheranu pod pritiskom primora na prihvatanje novog sporazuma. O diplomatskim signalima i porukama koje su iz Vašingtona upućene zalivskim prestonicama prethodno je izvještavao i Wall Street Journal.

Vlasti u zalivskim državama intenzivno apeluju na Vašington da obustavi dalju eskalaciju sukoba zbog opravdanog straha od direktne iranske vojne odmazde na njihovoj teritoriji. Jedan od zvaničnika izjavio je kako ne bi predstavljalo iznenađenje ukoliko bi pojedine arapske države uskratile dozvolu američkoj vojsci da operacije izvodi sa aerodroma i baza smještenih unutar njihovih granica.

Predstavnik Bijele kuće izjavio je za medijsku kuću MS NOW da zvanični Vašington ne daje komentare na osjetljive borbene planove, napominjući da oni „mogu da postoje, ali i ne moraju“. Istovremeno je poručio da Donald Tramp zadržava otvorene sve raspoložive mehanizme djelovanja kako Teheran nikada ne bi došao u posjed nuklearnog oružja.

Američka vojska nije izvodila udare na iransku teritoriju poslije 1. septembra, a pritisak na vlasti u Teheranu trenutno se obezbjeđuje uspostavljanjem pomorske blokade ključnih luka. Sam Tramp je ranije poručio da neće davati naredbe za nove vojne operacije do održavanja izbora, ali nije isključio mogućnost njihovog pokretanja odmah po zatvaranju birališta.

Pozivajući se na izjave dvojice upućenih diplomata, novinska agencija AP navodi da Tramp još uvijek nije donio definitivnu odluku o pokretanju novog talasa napada. Istovremeno, Ministarstvo odbrane SAD krajem prošlog mjeseca uputilo je u vode Persijskog zaliva udarnu grupu predvođenu nosačem aviona USS Theodore Roosevelt, praćenu amfibijskim plovilima sa marincima, čime je u regiju stacionirano ukupno oko 9.000 pripadnika oružanih snaga.

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Iran SAD napadi

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