Srpkinja ponovo u američkom Kongresu: Melisa igrala folklor, a na prijemu poslužila pite koje je napravila

Melisa Luburić Bin, koja je osvojila 65,9% glasova, vraća se u Kongres nakon pobjede na izborima u Ilinoisu.

Izvor: CBS Chicago/youtube

Melisa Luburić Bin, političarka srpskog porijekla i nekadašnja članica Predstavničkog doma američkog Kongresa, vraća se u Vašington nakon što je pobijedila na izborima održanim 3. novembra.

Ona je u osmom kongresnom okrugu savezne države Ilinois osvojila 65,9 odsto glasova, odnosno 88.639, dok je njena republikanska protivkandidatkinja Dženifer Dejvis dobila 34,1 odsto, odnosno 45.857 glasova. Rezultat je označio njen povratak u Kongres, u kojem je prethodno provela tri mandata, od 2005. do 2011. godine, piše NBC Chicago.

Luburić Bin je pobijedila u trci za mjesto koje je ostalo upražnjeno nakon što je dosadašnji predstavnik tog okruga Raja Krišnamorti odlučio da se kandiduje za Senat. Njena pobjeda dio je šireg izbornog rezultata u Ilinoisu, gdje su demokrate osvojile svih pet otvorenih mjesta u Predstavničkom domu. Tokom kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.

Ko je Melisa Luburić Bin?

Melisa Luburić Bin rođena je 22. januara 1962. godine u Čikagu, u saveznoj državi Ilinois, pod imenom Melisa Luburić, mada prema pisanju portala Chicago na dlanu navodi se da je njeno ime bilo Milica Luburić. Usvojili su je Džordž i Viktorija Luburić, koji su imali još troje djece.

Njene veze sa srpskim porijeklom nisu se zadržale samo na prezimenu. Odrasla je u srpskoj zajednici u okolini Čikaga, uz Srpsku pravoslavnu crkvu, folklor i tamburašku muziku. U intervjuu za Glas Amerike 2005. godine govorila je da je odgajana u pravoslavnom duhu, u okviru crkvenoškolske opštine "Sveto Vaskrsenje" u Čikagu, da je kao djevojka svirala u orkestru "Tamburica" i bila članica folklorne grupe. Isticala je i ponos zbog svog porijekla i želju da srpsku tradiciju prenese na svoje dvije kćerke.

Ona je bila i članica Srpskog kokusa u američkom Kongresu, grupe koja je radila na unapređenju odnosa SAD i Srbije. U razgovoru za Glas Amerike naglašavala je značaj političkog predstavljanja srpske zajednice u Vašingtonu i održavanja veza sa maticom.

Za Luburić Bin ovo je povratak u politiku poslije dugogodišnje pauze. Ona je u Kongres prvi put izabrana 2004. godine, a mandat je preuzela u januaru 2005. U narednih šest godina predstavljala je osmi okrug Ilinoisa, koji obuhvata dijelove sjeverozapadnih predgrađa Čikaga. Na izborima 2010. izgubila je od republikanca Džoa Volša za svega 290 glasova, nakon čega se vratila poslovnoj karijeri.

Prije ulaska u politiku više od dvije decenije radila je u tehnološkoj industriji, a potom je osnovala konsultantsku kompaniju. Prvi put se kandidovala za Kongres 2002. godine, ali tada nije uspjela da osvoji mjesto. Dvije godine kasnije ponovo je ušla u izbornu trku i pobijedila dugogodišnjeg republikanskog kongresmena Filipa Krejna.

Tokom tri mandata bavila se, između ostalog, finansijskom politikom, podrškom malim preduzećima i bezbjednošću djece na internetu.

Tokom ovogodišnje kampanje isticala je pitanja troškova stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i energije, kao i potrebu za očuvanjem ustavnog poretka i ravnoteže između grana vlasti.

Njen povratak u Kongres predstavlja i značajan trenutak za srpsku zajednicu u SAD, čiji je aktivan dio bila i tokom prethodnog mandata.

Tokom tri mandata u Predstavničkom domu bila je članica odbora za finansijske usluge i mala preduzeća, a bavila se pitanjima kreditiranja malih kompanija, finansijske politike i bezbjednosti djece na internetu. Bila je članica i takozvane Koalicije plavih pasa, grupe demokratskih kongresmena koji su zagovarali fiskalnu disciplinu i saradnju sa republikancima.

Poslije poraza 2010. godine vratila se privatnom sektoru, gdje je obavljala rukovodeće funkcije, između ostalog u kompaniji Džej Pi Morgan Čejs, a bila je i na čelu poslovne organizacije "Executives' Club of Chicago". Sada, poslije 15 godina van Kongresa, ponovo će predstavljati građane Ilinoisa u američkom parlamentu.

Melisa je nedavno organizovala prijem, a prisutni su imali priliku da uživaju u domaćoj zeljanici i sirnici koju je napravila za svoje goste.

(Telegraf/Serbian Times/MONDO)