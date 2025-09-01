Napad nožem kod osnovne škole u Tuzli: Povrijeđen maloljetnik (17), hitno prebačen u bolnicu

U neposrednoj blizini Osnovne škole Kreka u Tuzli jutros se dogodilo incident u kojem su učestvovale tri maloljetne osobe. Tom prilikom je povrijeđen maloljetnik rođen 2008. godine i on je hitno hospitalizovan u Univerzitetski klinički centar u Tuzli.

Izvor: Shutterstock

Iz Vlade Tuzlanskog kantona zvanično je potvrđeno da se jutros u blizini Osnovne škole Kreka u Tuzli, dogodio incident u kojem su učestvovale tri maloljetne osobe.

"Tom prilikom jedna maloljetna osoba povrijedila je drugog maloljetnika. Napominjemo da učesnici ovog događaja nisu učenici Osnovne škole Kreka. Apelujemo na roditelje, kao i cjelokupnu društvenu zajednicu da zajedničkim naporima radimo na prevenciji nasilja i stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za svu djecu i učenike, jer očito je i da sve mjere sigurnosti, koje su nedavno implementirane u školama, ne mogu prevenirati sve nemile događaje", kazali su iz Vlade TK.

U incidentu je povrijeđen maloljetnik rođen 2008. godine, a zadobio je ubod nožem u predjelu abdomena, javlja Klix.ba.

"Pacijent inicijala K. A., rođen 2008. godine, hospitalizovan je na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla, trenutno je u toku operativni zahvat", kazala je portparol UKC-a Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović.

Zvanično se iz Uprave policije MUP-a TK do objave članka nisu oglasili.