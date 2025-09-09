logo
Kabina priklještila i ubila državljanina BiH: Mehaničar popravljao kamion, pa sve krenulo po zlu

Autor mondo.ba
0

Do nesreće je došlo oko 13 sati kada je 41-godišnjak zajedno s 23-godišnjim kolegom mehaničarem popravljao blok motora na kamionu.

Kabina priklještila državljanina BiH u Austriji Izvor: YouTube/Printscreen/South East 999 Videos

Tragična nesreća na radu dogodila se je u ponedjeljak poslijepodne u Irdning-Donersbaktalu (okrug Licen), u saveznoj pokrajini Štajerskau Austriji, u kojoj je stradao 41-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, javljaju austrijski mediji, između kojih i austrijska televizija ORF.

Do nesreće je došlo oko 13 sati kada je 41-godišnjak zajedno s 23-godišnjim kolegom mehaničarem popravljao blok motora na kamionu.

Poslije završetka popravke odjednom se je, iz zasad nepoznatih razloga, nagibni cilindar odlomio s vijka, zbog čega je visoko nagnuta vozačeva kabina svom snagom pala na gornji dio tela mehaničara iz BIH, priklještivši ga.

Uprkos brzoj pomoć kolega, koji su hidrauličkom dizalicom pokušali da pomognu 41-godišnjaku, nije bilo moguće osloboditi ga ispod srušene kabine, piše Feniks magazin.

Po dolasku spasilačkog tima, dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz Donersbaka i Irdninga, lekara Hitne pomoći i medicinskog helikoptera Kristoforus 14 - radniku, nažalost, više nije bilo spasa - mogli su samo da konstatuju njegovu smrt.

Prema izvještaju štajerske policije, kamion je bio u lošem mehaničkom stanju i zaplijenjen je. Sada će ići na vještačenje, kako bi se utvrdilo kako je došlo do ove nesreće na radnom mjestu.

Državno tužilaštvo je naložilo obdukciju tela preminulog 41-godišnjaka. O incidentu je obavještena i nadležna inspekcija rada. Mediji ne navode ime i prezime niti inicijale nastradalog radnika, kao ni odakle je iz BiH. Istraga je u toku.

(MONDO) 

