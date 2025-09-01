Kruzer udario u most na Dunavu: Brod se zaglavio na pričvršćenoj skeli, reagovali vatrogasci

Kruzer na Dunavu, u vlasništvu švajcarske brodarske kompanije, udario je u most Ostbanbrike u bečkom dijelu Štadlauer.

Kruzer na Dunavu, u vlasništvu švajcarske brodarske kompanije, udario je u most Ostbanbrike u bečkom dijelu Štadlauer. Prema prvim saznanjima, brod se zaglavio na građevinskoj skeli koja je bila pričvršćena za most.

Udarac je izazvao intervenciju, pa su vatrogasci i policija izašli na teren. Policija je potvrdila da povrijeđenih nema.

Austrijske savezne željeznice (ÖBB) dale su zeleno svjetlo. "Most nije oštećen i već je pregledan", rekao je portparol.

Željeznički saobraćaj bio je samo nakratko poremećen i ubrzo je ponovo uspostavljen. Brod nije mogao odmah da nastavi svoje putovanje poslije sudara. Dalja ispitivanja tačnog obima štete još uvijek traju.

