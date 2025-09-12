Desna ruka Luke Bojovića na slobodi: Siniša Petrić danas izlazi iz zatvora, oglasio se Selak

Ministarstvo pravde RS donijelo je odluku o uslovnom otpustu Siniše Petrića, zloglasnog saradnika Zemunskog klana. Petrić, osuđen na 15 godina, pušten je nakon četiri mjeseca uslovnog otpusta u Kazneno-popravnom zavodu Foča.

Izvor: kpz foča

Odluku o uslovnom otpustu donijelo je Ministarstvo pravde Republike Srpske, a portal „istraga.ba“ navodi da je to bila prva odluka koju je donio novoimenovani ministar pravde Goran Selak, nakon što je preuzeo dužnost.

Selak: Komisiju imenovala prethodna vlast

Goran Selak za ATV kaže da je rješenje o uslovnom otpustu Siniše Petrića donijela Komisija za uslovni otpust Ministarstva pravde Republike Srpske.

„Komisija za uslovni otpust imenovana je u mandatu bivšeg ministra Miloša Bukejlovića, a sjednica je bila zakazana prije nego što sam ja preuzeo dužnost. Komisija se sastaje kvartalno, odnosno četiri puta godišnje ili maksimalno pet puta godišnje. Zahtjevi za uslovni otpust upućeni su takođe prije nego što sam preuzeo dužnost, a uprava KPZ-a navela je da je zatvorenik imao uredno vladanje tokom izdržavanja kazne“, rekao je Selak za ATV.

Dobio četiri mjeseca uslovnog otpusta

Selak pojašnjava da je Siniša Petrić osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. U vrijeme kada je Okružni sud u Banjaluci, od pravosuđa Španije, prihvatio Petrićev zahtjev da kaznu izdržava u BiH, preostalo mu je još tri godine i 10 mjeseci služenja.

„Petrić je prošle godine izručen u BiH i vreme provedeno u pritvoru mu je uračunato u kaznu. U KPZ Foča je smješten 14. februara 2024. godine, a redovni istek kazne je 26. januara 2026. godine. To znači da je Petrić dobio svega četiri mjeseca uslovnog otpusta“, ističe Selak.

