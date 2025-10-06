Tuga u Bosanskom Petrovcu: Preminuo mladić koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

Devetnaestogodišnji Mirel Demirović preminuo je usljed posljedica koje zadobio u saobraćajnoj nesreći koja koja se dogodila kod Bosanskog Petrovca, 27. septembra.

Izvor: Shutterstock

Ovu vijest je potvrdio načelnik Bosanskog Petrovca Mahmut Jukić. U istoj nesreći je poginuo sedamnaestogodišnjak.

"S dubokom tugom i iskrenom boli primili smo vijest da je danas, usljed posljedica teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na dionici puta Vrtoče–Krnjeuša, preminuo naš sugrađanin, devetnaestogodišnji Mirel Demirović. Mirel je bio dio naše zajednice, dječak našeg grada, i njegova prerana smrt duboko je potresla sve nas", naveo je Jukič.

On je u ime Opštine Bosanski Petrovac, kao i u svoje lično ime, izrazio saučešće porodici Mirela Demirovića.