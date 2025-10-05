logo
Tragedija na auto-putu u Njemačkoj: Poginule majka i beba iz BiH

Tragedija na auto-putu u Njemačkoj: Poginule majka i beba iz BiH

Izvor mondo.ba
0

Otac i drugo dijete, trogodišnja djevojčica, preživjeli su i nalaze se u bolnici

Tragedija na njemačkom autoputu: Majka i beba iz BiH poginule u nesreći Izvor: Shutterstock

Mlada majka i njena beba porijeklom iz Bosne i Hercegovine poginule su na mjestu nesreće kada je porodični automobil sletio sa auto-puta A3 u Njemačkoj.

Nesreća se dogodila u subotu tokom jakih padavina, između Velburga i Parsberga u Bavarskoj. Otac i drugo dijete, trogodišnja djevojčica, preživjeli su i nalaze se u bolnici.

Kako piše GP Maljevac, riječ je o porodici koja je porijeklom iz Gračanice.

Nesreća se dogodila pod još nerazjašnjenim okolnostima. Na teren je odmah upućen veliki broj ekipa hitnih službi jer je, kako je izjavio Hanes Rajtel, portparol Crvenog krsta Nojmarkt, situacija u početku bila potpuno nejasna.

Kada je prvi doktor stigao na mjesto događaja, automobil je zatečen teško oštećen u jarku. Slučajno se na suprotnoj strani autoputa nalazila i jedinica policije koja je odmah pritekla u pomoć.

"Zajedno s nekoliko prolaznika pokušali su reanimirati unesrećene", dodao je Rajtel. Nažalost, za majku i njenu bebu pomoć je stigla prekasno.

Otac i drugo dijete, trogodišnja djevojčica, preživjeli su i nalaze se u bolnici.

Njihovo stanje je stabilno s obzirom na okolnosti, potvrdio je Jerg Zicelzbeger, šef stanice policije u Parsbergu.

"S obzirom na okolnosti, oni su sada relativno dobro. Povrijeđeni su, ali ne teže, i nalaze se u bolnici", izjavio je Zicelzbeger.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, ali se sumnja na uticaj vremenskih prilika.

"Vjerovatno je povezan s vremenskim uslovima, moguće je došlo do akvaplaninga", rekao je Zicelzbeger. Jaka kiša je otežavala i samu akciju spašavanja.

"Takve kišne padavine uvijek su izazov za vatrogasce", istakao je Jirgen Kol, komandant vatrogasaca u okrugu Nojmarkt, piše Fenix.

