logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teško povrijeđena: Ženu udario auto u Šipovu, prebačena na UKC

Teško povrijeđena: Ženu udario auto u Šipovu, prebačena na UKC

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Žena iz Šipova S.B. zadobila je tjelesne povrede kada je danas u Ulici Rade Marjanca u Šipovu udario putički automobil, nakon čega je upućena na liječenje u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Portparol Policijske uprave Mrkonjić Grad Božana Vulin rekla je da je Policijskoj stanici Šipovo saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil kojim je upravljao R.G. iz ove opštine i pješak S.B. prijavljena u 11.10 časova.

Vulinova je navela da su uviđaj saobraćajne nezgode izvršili pripadnici Policijske stanice Šipovo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šipovo saobraćajna nesreća UKC RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ