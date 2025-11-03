Teško povrijeđena: Ženu udario auto u Šipovu, prebačena na UKC

Žena iz Šipova S.B. zadobila je tjelesne povrede kada je danas u Ulici Rade Marjanca u Šipovu udario putički automobil, nakon čega je upućena na liječenje u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Portparol Policijske uprave Mrkonjić Grad Božana Vulin rekla je da je Policijskoj stanici Šipovo saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil kojim je upravljao R.G. iz ove opštine i pješak S.B. prijavljena u 11.10 časova.

Vulinova je navela da su uviđaj saobraćajne nezgode izvršili pripadnici Policijske stanice Šipovo.