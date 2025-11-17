logo
Pronađen novac kod maloljetnika: Zaustavljen pokušaj ilegalnog prebacivanja devet osoba iz Gane preko rijeke Drine

Pronađen novac kod maloljetnika: Zaustavljen pokušaj ilegalnog prebacivanja devet osoba iz Gane preko rijeke Drine

Autor Dušan Volaš
0

P.R. iz Bratnca uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju devet osoba iz Gane preko rijeke Drine.

Zaustavljen pokušaj ilegalnog prebacivanja devet osoba preko Drine Izvor: PU Zvornik

Iz PU Zvornik je saopšteno da je P.R. uhapšen u okviru akcije kodnog naziva "Libertera tri" zbog krijumčarenja ljudi.

Policija je juče oko 6.00 časova na obali rijeke Drine u bratunačkom selu Bjelovac zatekla P.R. da sa maloljetnom osobom učestvuje u nedozvoljenom prebacivanju devet lica porijeklom iz Gane preko rijeke.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a prilikom pregleda kod maloljetnika je pronađena određena količina novca.

