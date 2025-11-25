Pregled završen, oglasila se policija: Dojava o bombi u banjalučkom hotelu lažna

Protivdiverzionim pregledom hotela u Banjaluci utvrđeno je da je dojava o bombi bila lažna i da nema bezjednosnih prijetnji, rečeno je u banjalučkoj Policijskoj upravi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nepoznata osoba prijavila je danas u 16.55 časova telefonom da je u jednom hotelu u Banjaluci postavljena bomba, nakon čega su policijski službenici počeli protivdiverzioni pregled.

Hotel je tada evakuisan.

Podsjećamo, SDP BiH je danas u banjalučkom hotelu održao svečanu sjednicu povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, na kojoj su učestvovali članovi stranke i zvaničnici.