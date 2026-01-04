logo
Detalji nesreće na Bjelašnici: Dječak teško povrijeđen, zadržan u bolnici

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
Dječak na kojeg je pala sajla tokom skijanja na Bjelašnici zadobio teške tjelesne povrede

Dječak teško povrijeđen na Bjelašnici Izvor: Samir Cacan/MONDO

Dječak koji je u subotu povrijeđen prilikom pada sajle na Bjelašnici, zadobio je teške tjelesne povrede.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopštilo je kako su oko 15:05 obaviješteni da je na lokalitetu Babin Dol na ski-stazi "BX lift" jedna osoba zadobila povrede.

Dječak, kojem se pomoć pokušala ukazati i na mjestu nesreće, prebačen je na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu te su mu konstatovane teške tjelesne povrede u predjelu lijeve noge, objavio je Klix.ba.

Zbog toga je zadržan na daljem kliničkom liječenju.

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je naložio da se na mjestu nesreće danas izvrši uviđaj, uz prisustvo stalnog sudskog vještaka mašinske struke.

(Mondo)

