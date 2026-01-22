logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin napao muškarca u Kneževu, pa naoružan bježao od policije

Banjalučanin napao muškarca u Kneževu, pa naoružan bježao od policije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policija u Kneževu izvršila je kriminalističku obradu S.S. iz Banjaluke jer je fizički napao muškarca iz tog mjesta, a zatim naoružan bježao od policije.

Hapšenja u Banjaluci Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Slučaj se dogodio u utorak, 20. januara, kada je lice S.S. nakon napada na Kneževljanina upravljajući vozilom "bmv" bježalo od policajaca, ukazivajući da je naoružano, čime ih je sprečavalo u vršenju službenih radnji.

"Lice S.S. uhapsili su pripadnici Policijske uprave Travnik. Povrijeđenom muškarcu je ljekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja Kneževo. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je danas iz banjalučke Policijske uprave.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su juče N.M. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo krađa. 

"Navedeno lice sumnjiči se da je nasilno ušlo u market u Banjaluci. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,25 g/kg alkohola u organizmu. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", stoji u saopštenju.

Iz policije je navedeno i da su policajci iz Kotor Varoša uhapsili lica iz Čelinca N.T. i B.S. zbog bespravne sječe 5,75 metara kubnih hrasta u Zabrđu.

Bespravnu sječu prijavio je vlasnik šume, uviđaj su obavili policajci sa radnicima Šumskog gazdinstva "Vrabanja", a sve mjere preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Banjalučka policija uhapsila je i J.K. iz Livna, jer je vozio sa 1,89 promila alkohola u krvi i učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci. 

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka policija hapšenja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ