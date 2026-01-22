Banjalučanin napao muškarca u Kneževu, pa naoružan bježao od policije

Policija u Kneževu izvršila je kriminalističku obradu S.S. iz Banjaluke jer je fizički napao muškarca iz tog mjesta, a zatim naoružan bježao od policije.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Slučaj se dogodio u utorak, 20. januara, kada je lice S.S. nakon napada na Kneževljanina upravljajući vozilom "bmv" bježalo od policajaca, ukazivajući da je naoružano, čime ih je sprečavalo u vršenju službenih radnji.

"Lice S.S. uhapsili su pripadnici Policijske uprave Travnik. Povrijeđenom muškarcu je ljekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja Kneževo. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je danas iz banjalučke Policijske uprave.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su juče N.M. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo krađa.

"Navedeno lice sumnjiči se da je nasilno ušlo u market u Banjaluci. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,25 g/kg alkohola u organizmu. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", stoji u saopštenju.

Iz policije je navedeno i da su policajci iz Kotor Varoša uhapsili lica iz Čelinca N.T. i B.S. zbog bespravne sječe 5,75 metara kubnih hrasta u Zabrđu.

Bespravnu sječu prijavio je vlasnik šume, uviđaj su obavili policajci sa radnicima Šumskog gazdinstva "Vrabanja", a sve mjere preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Banjalučka policija uhapsila je i J.K. iz Livna, jer je vozio sa 1,89 promila alkohola u krvi i učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci.

(Mondo)