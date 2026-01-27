Razbojništvo u Sarajevu: Uhapšeno pet osoba, među njima dva maloljetnika

Pet muškaraca, među kojima su dva maloljetnika, uhapšeno je zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo na području sarajevske opštine Novi Grad.

Izvor: Shutterstock

U izvršenim pretresima stambenih i pomoćnih objekata koje koriste osumnjičeni na području Ilidže pronađena su dva pištolja, više metka, odjevni predmeti koji odgovaraju predmetima koje su koristili izvršioci krivičnog djela, kao i drugi predmeti od interesa za istragu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Riječ je o licima čiji su inicijali Dž.S. (21), M.Z. (19), N.H. (19) i dva maloljetnika, svi iz Sarajeva, koja su osumnjičena za razbojništvo počinjeno u srijedu, 21. januara.

Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

(Srna)