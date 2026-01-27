logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razbojništvo u Sarajevu: Uhapšeno pet osoba, među njima dva maloljetnika

Razbojništvo u Sarajevu: Uhapšeno pet osoba, među njima dva maloljetnika

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Pet muškaraca, među kojima su dva maloljetnika, uhapšeno je zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo na području sarajevske opštine Novi Grad.

Uhapšeno pet osoba u Sarajevu zbog razbojništva Izvor: Shutterstock

U izvršenim pretresima stambenih i pomoćnih objekata koje koriste osumnjičeni na području Ilidže pronađena su dva pištolja, više metka, odjevni predmeti koji odgovaraju predmetima koje su koristili izvršioci krivičnog djela, kao i drugi predmeti od interesa za istragu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Riječ je o licima čiji su inicijali Dž.S. (21), M.Z. (19), N.H. (19) i dva maloljetnika, svi iz Sarajeva, koja su osumnjičena za razbojništvo počinjeno u srijedu, 21. januara.

Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo razbojništvo hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ