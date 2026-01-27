Dejan Kusturić oslobođen sumnji za zloupotrebu položaja

Republičko javno tužilaštvo obustavilo je istragu protiv vršioca dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejana Kusturića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, rečeno je u ovom tužilaštvu.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Kusturić je bio osumnjičen za zloupotrebu položaja prilikom nabavke respiratora za vrijeme pandemije virusa korona.

Sekretar Republičkog javnog tužilaštva Dragica Tojagić rekla je da je Tužilaštvo utvrdilo da tokom istrage nije prikupljeno dovoljno dokaza za podizanje optužnice.

Zato je, dodala je, donesena naredba da istraga protiv Kusturića bude obustavljena.