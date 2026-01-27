logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Kusturić oslobođen sumnji za zloupotrebu položaja

Dejan Kusturić oslobođen sumnji za zloupotrebu položaja

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Republičko javno tužilaštvo obustavilo je istragu protiv vršioca dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejana Kusturića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, rečeno je u ovom tužilaštvu.

Tužilaštvo obustavilo istragu protiv Dejana Kusturića Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Kusturić je bio osumnjičen za zloupotrebu položaja prilikom nabavke respiratora za vrijeme pandemije virusa korona.

Sekretar Republičkog javnog tužilaštva Dragica Tojagić rekla je da je Tužilaštvo utvrdilo da tokom istrage nije prikupljeno dovoljno dokaza za podizanje optužnice.

Zato je, dodala je, donesena naredba da istraga protiv Kusturića bude obustavljena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Kusturić FZO zloupotreba

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ