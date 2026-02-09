Zatečeni usred sječe: Banjalučani uhapšeni u krađi šume na vojnom poligonu Manjača

Pripadnici Policijske uprave Banja Luka uhapsili su S.B. i I.G. iz Banjaluke, koji su zatečeni u bespravnoj sječi šume na vojnom poligonu "Manjača".

Izvor: Shutterstock

Hapšenje je izvršeno u petak, 6. februara, oko 14:25 časova u mjestu Dobrnja, u okviru operativne akcije "Poligon 2026" usmjerene na suzbijanju nelegalne sječe šume i prometa drvnih sortimenata.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je do trenutka hapšenja izvršena bespravna sječa oko devet trupaca bukve, ukupne mase približno 15 m³.

"Od navedenih lica uz potvrdu su oduzeti navedeni drvni sortimenti i tri motorne testere, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", navode iz PU Banjaluka.

O događaju je odmah obaviješteno Šumsko gazdinstvo Banjaluka, čiji je radnik izašao na teren radi daljeg postupanja. Sve mjere i radnje u okviru ove akcije sprovedene su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.